Tom Cruise, Sofia Boutella ve Russell Crowe‘un başrolünde yer aldığı 2017 model yeni Mumya filminden Uluslararası fragman geldi.

Kaderi haksız yere elinden almış olan antik bir kraliçe (Kingsman: The Secret Service ve Star Trek Beyond‘ta da rol alan Sofia Boutella), çölün altındaki bir kilise bodrumunda güvenli bir şekilde yerleştirilmiş olarak düşünülür. Ancak günümüze gelindiğinde uyandırılır ve Bin yıldan fazla süren bu tutsaklık sonrası yeteri kadar büyümüş olan kötü niyetiyle dehşet saçmak için tekrar gelir.

Nick Morton’un (Tom Cruise) peşine düşen Kraliçe Ahmanet’in (Sofia Boutella) elinden çekeceği var gibi görünüyor. Akıl hocası Dr. Henry Jekyll’dan (Russell Crowe) aldığı yönlendirmeler ile bu beladan nasıl kurtulacaklar hep birlikte göreceğiz…

Orijinal ismi The Mummy olan Mumya 2017 filminin kadrosunda ayrıca Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) ve Courtney B. Vance (American Crime Story: The People V. O.J. Simpson) gibi isimler de yer alıyor.

Mumya 2017 filmi 9 Haziran’da ülkemizde vizyona girecek.

Mumya 2017 Uluslararası Fragman