Bu yaz Disney xD kanalında yayınlanmaya başlayacak yeni Varyemez Amca‘dan ilk fragman geldi. İzlerken gözleriniz çakmak çakmak olacak! GARANTİLİ!

Yeni Varyemez Amca Karakterleri

Danny Pudi, Ben Schwartz ve Bobby Moynihan – Cin, Can ve Cem.

David Tennant – Varyemez Amca

Beck Bennett – Launchpad McQuack

Toks Olagundoye – Bayan Beakley

Kate Micucci – Webby Vanderquack

Yeni Varyemez serisinin maceralarında izleyicileri yine meraklı ve beceriksiz yeğenleri Cin, Can ve Cem ile iyimser ama huysuz Varyemez Amca‘nın çevresinde geçen bir hikayeye konu olacak.

Varyemez Amca Glasgow doğumlu insan biçimindeki bu ördek Carl Barks tarafından bulunmuştur. Ve ilk kez Four Color Comics isimli çizgi roman serisinin 178.’si olan Christmas on Bear Mountain dergisinde ortaya çıkmıştır. Bu dergi 1947 senesinin Aralık ayında Dell Comics tarafından yayınlanmıştır.

Varyemez Amca orijinal ismi olan “Scrooge McDuck” ismini, Charles Dickens’ın 1843 senesindeki Bir Noel Şarkısı romanının ana karakteri pinti Ebenezer Scrooge’den almıştır.

2007 senesinde, 28.8 milyar dolar değerindeki hazinesi ile Forbes’in kurgusal zenginleri listesinde birinci sırada yer almıştır.

Tamamıyla yenilenen bu hikayeyi izlemek için heyecanlanan 80’lerin çocukları aramızda mı?

Yeni Varyemez Amca Fragman