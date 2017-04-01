1 Nisan Şakası Değil: Batgirl Solo Filmi Geliyor

Evet, yanlış duymadınız. Batgirl‘in solo filmi geliyor. Belki aranızda Batgirl’ü bilmeyenler olabilir, o yüzden açıklayayım:

*”Batgirl, DC Comics tarafından yayımlanan çizgi romanlarda görünen kurgusal karakterin adıdır. Karakter, Batman’in kadın versiyonu olarak tasvir edilir. Karakter, Bill Finger ve Sheldon Moldoff tarafından 1961 yılında Betty Kane, Bat-Girl olarak yayına sokulmuş olmasına rağmen, daha sonra ikonik Batgirl, Barbara Gordon olarak 1967 yılında değiştirildi. Gotham şehri polis komiseri James Gordon’ın kızı olarak tasvir edilen, yazar Gardner Fox ve sanatçı Carmine Infantino tarafından yaratılan Detective Comics #359, “Milyon Dolarlık Batgirl!” (1967) isimli çizgi romanla giriş yaptı. Batgirl olarak karakter öncelikle Gotham City’de Batman ve orijinal Robin, Dick Grayson’ın yanı sıra diğer önemli DC Universe kahramanları ile ittifak halindedir.”

Batgirl Solo Filmi Başrolü Kim Olacak?

Peki ya Batgirl’ü kim oynayacak? Bazı haber sitelerinde Batgirl’ün Emma Stone olabileceği söyleniyor. Emma Stone, bana göre gayet iyi bir seçim. Sizin de bildiğiniz gibi eğer Batgirl’ü Emma Stone oynarsa, bu onun ilk bir süper kahraman filminde oynayışı olmayacak. Emma Stone, The Amazing Spiderman serisinde Gwen Stacy rolüyle karşımıza çıkmıştı ve hepimiz çok beğenmiştik. Yani, sizce ondan daha iyi bir Gwen Stacy bulunabilir miydi? Hayır, tabii ki de bulunamazdı. Mesela bu Wonder Woman‘ı Gal Gadot‘tan daha iyi kimsenin yapamayacağı gibi bir şey. Veya Iron Man, sizce Robert Downey Jr.‘sız gerçekten Iron Man olabilir mi? Ancak yinede bana kalırsa bu konularda fazla ön yargılı olmamak lazım. Neden mi? Örnek olarak Örümcek Adam rolünün Andrew Garfield’a veriliğini duyunca çoğu kişi beğenmemişti ancak Andrew Garfield gerçekten çok iyi Örümcek Adam oldu. Yani benim demek istediğim, film çıkmadan çok eleştiri yapmayalım. Sadece arkamıza yaslanıp, filmin geleceği tarihi bekleyelim.

Son olarak Variety‘nin haberine göre de Batgirl Solo filmini Joss Whedon yönetecekmiş. Bu ismi daha önce Avengers, Age of Ultron ve Toy Story gibi filmlerin senaryo ekibinde görmüştük. Gelişmeler için biraz daha beklememiz gerekiyor…

*Kaynak: Vikipedi