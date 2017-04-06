2017 Model Mumya Filminden Yeni Bir Afiş Geldi

By
Emre Arısoy
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Başrolünde Tom Cruise‘un yer aldığı 2017 model Mumya filminden yepyeni bir afiş geldi. 9 Haziran’da vizyona girecek filmin villainı kraliçenin gözleri üzerinizde! Pek tabii ki öncelikli olarak Tom Cruise’un üzerinde…

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Kaderi haksız yere elinden almış olan antik bir kraliçe (Kingsman: The Secret Service ve Star Trek Beyond‘ta da rol alan Sofia Boutella), çölün altındaki bir kilise bodrumunda güvenli bir şekilde yerleştirilmiş olarak düşünülür. Ancak günümüze gelindiğinde uyandırılır ve Bin yıldan fazla süren bu tutsaklık sonrası yeteri kadar büyümüş olan kötü niyetiyle dehşet saçmak için tekrar gelecektir.

Günümüz Londra’sından Ortadoğu’nun süpürücü kumlarına kadar gizli labirentlerle gezinen Mumya, efsanevi ve yeni güçlerinin de yardımıyla korku salmaya devam ediyor.

Mumya filminin oyuncu kadrosunda ise Annabelle Wallis (King Arthur, Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World), Courtney B. Vance (American Crime Story: The People V. O.J. Simpson) ve Oscar ödüllü Russell Crowe (Gladiator) yer alıyor.

Mumya 2017 Afişi

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