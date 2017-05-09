8 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Söz dizisi 6. bölümü ile İçerde‘yi bir kez daha geride bırakarak liderliğini pekiştirmiş. Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017 ise sırasıyla takiplerini devam ettirmiş.

Gecenin lideri olan Söz dizisinin 6. bölümünde Tim, Çolak’ı nihayet ele geçirmiştir ancak ortada büyük bir kriz vardır. Aynı anda altı tane özel kuvvet askeri de Çolak’ın adamları tarafından alıkonmuştur. Yavuz kritik bir kararın eşiğindedir. Ya Çolak’ı adalete teslim edecek, ya da arkadaşlarını kurtarmak için Çolak’ı serbest bırakacaktır. Çolak ve Yavuz arasında büyük bir psikolojik savaş yaşanmaya başlar. Öte yandan teröristlerin elindeki Hafız ağır yaralıdır. Onun hayatına karşılık Yavuz ve tim de yaralı bir teröristi yaşatmak zorundadır. Bu konuda doktor Bahar, Tim’e yardımcı olur. Yavuz, hem Hafız’ı kurtarmak hem de Çolak’ı elinde tutmak için cesur bir karar verir. Ancak Çolak’ın da aklında büyük bir infial yaratacak sinsi bir plan vardır.

İkinci sıradaki İçerde‘nin 33. bölümünde ise; Mert, Sarp’ın polis olduğunu öğrenmiştir. Artık hem Sarp hem de Mert, içerde değildir ve birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. Gerçekler karşısında öfkeden deliren Mert, bunu Celal’le paylaşmak ister. Ancak Eylem ve Füsun’un hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi şimdilik kendine saklar. Mert’in önceliği Kudret’tir, onunla hesabını kapadıktan sonra Sarp’ın cezasını kesmeye kararlıdır.

Bakalım diğer bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

8 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları