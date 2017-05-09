8 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Söz Dizisi

Yazan:
Emre Arısoy
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8 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Söz dizisi 6. bölümü ile İçerde‘yi bir kez daha geride bırakarak liderliğini pekiştirmiş. Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017 ise sırasıyla takiplerini devam ettirmiş.

8 mayis 2017 reyting sonuclari 8 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Söz Dizisi
Fotoğraf: STAR TV

Gecenin lideri olan Söz dizisinin 6. bölümünde Tim, Çolak’ı nihayet ele geçirmiştir ancak ortada büyük bir kriz vardır. Aynı anda altı tane özel kuvvet askeri de Çolak’ın adamları tarafından alıkonmuştur. Yavuz kritik bir kararın eşiğindedir. Ya Çolak’ı adalete teslim edecek, ya da arkadaşlarını kurtarmak için Çolak’ı serbest bırakacaktır. Çolak ve Yavuz arasında büyük bir psikolojik savaş yaşanmaya başlar. Öte yandan teröristlerin elindeki Hafız ağır yaralıdır. Onun hayatına karşılık Yavuz ve tim de yaralı bir teröristi yaşatmak zorundadır. Bu konuda doktor Bahar, Tim’e yardımcı olur. Yavuz, hem Hafız’ı kurtarmak hem de Çolak’ı elinde tutmak için cesur bir karar verir. Ancak Çolak’ın da aklında büyük bir infial yaratacak sinsi bir plan vardır.

İkinci sıradaki İçerde‘nin 33. bölümünde ise; Mert, Sarp’ın polis olduğunu öğrenmiştir. Artık hem Sarp hem de Mert, içerde değildir ve birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. Gerçekler karşısında öfkeden deliren Mert, bunu Celal’le paylaşmak ister. Ancak Eylem ve Füsun’un hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi şimdilik kendine saklar. Mert’in önceliği Kudret’tir, onunla hesabını kapadıktan sonra Sarp’ın cezasını kesmeye kararlıdır.

Bakalım diğer bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

8 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SOZSTAR TV8.89
2ICERDESHOW TV7.09
3KIRGIN CICEKLERATV6.83
4SURVIVORTV85.88
5SOZ (OZET)STAR TV5.88
6ISIMSIZLERKANAL D4.8
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.71
8ICERDE (OZET)SHOW TV4.38
9FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.29
10SHOW ANA HABERSHOW TV3.93
11KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV3.76
12ATV ANA HABERATV3.35
13ESRA EROL’DAATV3.3
14ISIMSIZLER (OZET)KANAL D3.28
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.22
16BENI AFFETSTAR TV3.21
17EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.18
18STAR ANA HABERSTAR TV2.94
19SURVIVOR OZETTV82.75
20SICAK GELISMEKANAL D2.47

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