Amber Heard’ten İlk Aquaman Görseli Geldi

Amber Heard‘ü Aquaman‘de Mera karakteriyle izleyeceğiz bildiğiniz üzere… Yönetmen James Wan‘ın Twitter’dan paylaştığı fotoğraf bize yetti de arttı bile!

Warner Bros ve DC Genişletilmiş Evreni tarafından beğenimize sunulacak film için böyle inanılmaz beklentilerimiz yok ancak umudumuz da yok değil.

Atlantis’te yaşayan, su ve karada adaletin peşinde koşan ve yaşadığımız Dünyaya huzuru getirmeyi amaçlayan Aquaman 75 yılı aşkın bir süredir DC Comics’in efsanesidir. Bu efsane filmin çekimleri de bir o kadar efsane olan Avustralya’nın Gold Coast’taki Queensland’te yapılmasını gerektirmiş. Diğer çekimler ise Kanada’nın Newfoundland, Sicilya ve Tunus’ta yapılmış.

Bu sonbaharda vizyona girecek Justice League‘te de aynı karakterle yer alan Jason Momoa, pek tabii ki filmimizin ana karakteri. Diğer oyuncuları ise şöyle Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) – Mera; Willem Dafoe (Platoon, Spider-Man 2) – Vulko; Temuera Morrison (Star Wars: Episode II Attack of the Clones, Green Lantern) – Tom Curry; Dolph Lundgren (The Expendables films) – Nereus; Yahya Abdul-Mateen II (Baywatch, Netflix’s The Get Down) – Black Manta; Ludi Lin (Power Rangers) – Murk; Patrick Wilson (The Conjuring films, Watchmen) – Orm/Ocean Master; Nicole Kidman (The Hours, Lion) – Atlanna.

James Wan‘ın yönetmenliğini; Will Beall, Geoff Johns ve James Wan’ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Peter Safran, Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg ve Geoff Johns üstleniyor.

Amber Heard’ten Aquaman Görselleri