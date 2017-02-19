Arınma Gecesi 4 Filmi 4 Temmuz 2018’de Vizyona Girecek

Arınma Gecesi 4, James DeMonaco‘nun yazıp yönettiği serinin dördüncü filmi olacak ve 4 Temmuz 2018’de vizyondaki yerini alacak.

Arınma Gecesi 4, 2018’de Geliyor

Amerika’nın Kurtuluş Günü olarak kutladığı günde vizyona girecek olan filmin yine sansasyonel olması bekleniyor. Trump öncesi vizyona giren ve onun sloganına benzeyen bir sloganla karşımıza çıkan film “Kurtuluş Günü” vizyona girerek bir mesaj daha mı veriyor acaba?

Arınma Gecesi: Seçim Yılı (The Purge: Election Year) ile geçen yıla damgasını vuran James DeMonaco, seriyi amacına ulaştırdı. Dünya çapında fenomen haline gelen serinin yapımcı ekibinde değişikliğe gitmeyi düşünülmüyor.

Yılın belirli günlerinde 12 saatliğine tüm kanunların göz ardı edilmesi ile bir düzen oturtmanın işlendiği film bakalım yeni bölümünde neleri gösterecek?

DeMonaco’nun şu sıralar senaryosunun üzerinde çalıştığı Arınma Gecesi 4 için bir ihtimalle yeni bir yönetmen arayışına girebileceği de konuşuluyormuş.

Geçen yılın Amerika için “Seçim Yılı” olmuş olması üzerine bu ismi tercih eden DeMonaco’nun “Kurtuluş Günü” ismi sonrası “Acaba Trump’ın başına bir şey mi gelecek?” sorularını da beraberinde getiriyor.