Bağımsız Bir Venom Solo Filmi Geliyor

Spider-Man‘in baş düşmanlarından biri olan Venom‘un solo filmi geliyor. Peki ya Venom kimdir?

Venom, ele geçirdiği kişiyi kötü olmaya zorlayan ve eğer kimseye bağlanmazsa yaşayamayan bir canlıdır. Aslında ilk başta Örümcek-Adam‘a bulaşan simbiyoz, Örümcek-Adam 3 filminde de gördüğümüz gibi Peter’ı kötü biri yapmıştı. Daha sonra ise Eddie Brock’a bulaşıp, onunla uyum sağlamış ve Venom doğmuştur.

Venom Solo Filmi Detayları

Şimdilik elimizde olan bilgilere göre bu film MCU‘da geçmeyecek. Yani filmin Spider-Man: Homecoming ile herhangi bir alakası olmayacak. Venom, en son Tobey Maguire‘nin başrolde olduğu, Sam Raimi’nin yönettiği Spider-Man 3 filminde Topher Grace’in canlandırmasıyla karşımıza çıkmıştı.

Spider-Man‘in kötü adamı Venom‘un bağımsız solo filmi 2018 yılının Ekim ayında gösterime girecek.