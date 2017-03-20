Bağımsız Bir Venom Solo Filmi Geliyor

Ali Tuna Alsoy
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Spider-Man‘in baş düşmanlarından biri olan Venom‘un solo filmi geliyor. Peki ya Venom kimdir?

Venom, ele geçirdiği kişiyi kötü olmaya zorlayan ve eğer kimseye bağlanmazsa yaşayamayan bir canlıdır. Aslında ilk başta Örümcek-Adam‘a bulaşan simbiyoz, Örümcek-Adam 3 filminde de gördüğümüz gibi Peter’ı kötü biri yapmıştı. Daha sonra ise Eddie Brock’a bulaşıp, onunla uyum sağlamış ve Venom doğmuştur.

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Venom Solo Filmi Detayları

Şimdilik elimizde olan bilgilere göre bu film MCU‘da geçmeyecek. Yani filmin Spider-Man: Homecoming ile herhangi bir alakası olmayacak. Venom, en son Tobey Maguire‘nin başrolde olduğu, Sam Raimi’nin yönettiği Spider-Man 3 filminde Topher Grace’in canlandırmasıyla karşımıza çıkmıştı.

Spiderman 3 movie screencaps com 14929 Bağımsız Bir Venom Solo Filmi Geliyor

Spider-Man‘in kötü adamı Venom‘un bağımsız solo filmi 2018 yılının Ekim ayında gösterime girecek.

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