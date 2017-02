Batman Filminin Yönetmeni Matt Reeves Oldu

Ben Affleck‘in yönetmeni olmayacağını açıkladığı Batman filmi için Warner Bros. Matt Reeves‘in yönetmenlik koltuğuna oturacağını açıkladı.

Cloverfield, Let Me In, Dawn of the Planet of the Apes ve gelecek olan War for the Planet of the Apes filmlerinin yönetmeni olan Matt Reeves bakalım nasıl bir iş ortaya çıkaracak?

Matt Reeves, Batman’in Yönetmeni Oldu

Variety‘nin haberine göre; Ben Affleck milyonlarca insanın merakla beklediği bu film ile ilgili şöyle bir açıklama yapmış:

Bu rolü oynamak için odaklanma ve tutkuya ek olarak verebileceğim en iyi performansı gerektiriyor. Zaman içinde her iki işi de istediğim seviyede yapamayacağım belli oldu. Warner Bros. ile bir araya gelip bu muazzam filmde benimle işbirliği yapacak yönetmeni bulmak için ortak bir çalışma yapmaya karar verdim. Hala bu işin içindeyim ve üzerinde çalışıyoruz ancak şu anda bir yönetmene ihtiyacımız var. Bu proje için son derece kararlı bir şekilde bağlı kalacağımı dünya çapındaki tüm hayranlarımın bilmesini istiyorum ve dört gözle bekliyorum.

Bu açıklamaya ek olarak Warner Bros. da şu açıklamayı yapmış:

Warner Bros. olarak Ben Affleck‘in kararını sonuna kadar destekliyoruz ve kendine özgü bir Batman filmi yapacağına da eminiz.

The Batman ismi ile vizyona gelecek olan filmde Ben Affleck, Joe Manganiello‘nun oynadığı Slade Wilson’la (Deathstroke) mücadele edecek. Ek olarak Jeremy Irons‘ı Alfred ve J.K. Simmons‘ı Komiser Gordon rolleriyle izleyeceğiz.

Vizyona giriş tarihi henüz belli olmayan The Batman filminin senaryosu Ben Affleck ve Geoff Johns tarafından yazılıyor. Affleck’i ise Batman rolüyle 17 Kasım’da Justice League‘te bir kez daha izleyeceğiz.