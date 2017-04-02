Deadpool 2: Brad Pitt Resmi Olarak Cable Rolünden Çıktı

Deadpool 2, önümüzdeki birkaç ay içinde çekimlerine başlamaya hazırlanıyor, fakat filmin önünde hala geçilmesi gereken büyük bir engel var. O da filmdeki ikinci en büyük karakterin rolü henüz kesinleşmemiş olması.

Brad Pitt, Deadpool 2’de Cable Rolüyle Yer Almayacak

Cable, bildiğiniz üzere Deadpool’un zaman yolcusu yol arkadaşı, filmde de büyük bir role sahip olacak ancak rol hala bekliyor. Yine de rekabet kolaylaştı, çünkü rolü alacağı söylentisi olan en büyük isim artık bu yarışın içinde değil. Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch, ComicBook.com‘dan Brandon Davis’e verdiği röportajda Brad Pitt‘in artık Cable rolü için artık bir seçenek olmadığını onayladı.

“Brad ile harika bir toplantı yaptık, kendisi bu rol için inanılmaz ilgiliydi. İşler program-vari yürümedi. O, bu işin bir hayranı ve biz kendisini çok seviyoruz ve bana soracak olursanız harika bir Cable olurdu.”

Geçen haftadan sonra, birçok kişi Pitt’in rolü almak için gerçekten bir favori olacağını düşünüyordu. David Harbour ve Russell Crowe gibi isimlerden de bahsedilmişti.

Deadpool‘un devam filmi, şu anlık yapım öncesi aşamasında. Reynolds, yazarlar Paul Wernick ve Rhett Reese ile geri dönecek ve filmi David Leitch yönetecek. Film, Deadpool’un zaman yolcusu mutant partneri Cable’ı, ve de X-Force üyesi Domino’yu tanıtacak. İlk filmin oyuncularının da geri dönmesi bekleniyor.

Fight Club, Se7en, Fury, 12 Monkeys gibi filmlerden tanıdığımız yetenekli oyuncu Brad Pitt, son zamanlarda Deadpool 2’de Cable rolünü oynayacağı söylentileriyle gündemdeydi. Fakat üstte de belirtildiği gibi, kendisinin, diğer film programlarının yoğunluğu yüzünden Cable rolünü üstlenemeyeceğini öğrendik.

Çizgi romanların -ve özellikle Deadpool‘un- çok büyük bir hayranı olarak Cable’ın ikinci filmde olacağını ilk öğrendiğimde çok sevinmiştim. Cable’ı oynayacak kişilerle ilgili her söylenti, beni ya heyecanlandırdı ya da filmin geleceği için korkuttu… Bu haberden sonra ise içten içe oldukça üzüldüm, çünkü Cable gerçekten önemli bir karakter ve Brad Pitt gibi bir yetenek tarafından oynanması kelimenin tam anlamıyla mükemmel olurdu diyebilirim.

Ryan Reynolds‘ın Deadpool’u harika bir şekilde hayata getirebilmiş olması gibi, eminim Brad Pitt de Cable’ı oldukça güzel bir şekilde canlandırabilirdi.

Şu an bu karakteri oynayabilecek daha iyi birisini düşünemiyorum, ama umuyorum ki rolü hakkıyla yerine getirebilecek bir oyuncu seçerler.

Yine de, her ne olursa olsun, Deadpool 2 için gerçekten heyecanlı ve umutluyum. Senelerce beklediğim ilk film pişman etmemişti; umarım Ryan Reynolds, beklediğimiz her ana değecek güzellikte bir filmle karşımıza çıkar yine.

Bekleyip göreceğiz…