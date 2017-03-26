Ghost in the Shell’in İlk 5 Dakikasının Yer Aldığı Açılış Sahnesi

Gözlerimiz yollarda beklediğimiz Ghost in the Shell‘in ilk 5 dakikasının yer aldığı açılış sahnesi geldi. 31 Mart’a çok az kaldı. Biraz daha sabır!

Ghost in the Shell konusu; Japonya’nın Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu teşkilatında yarı özerk bir konumda faaliyetlerini devam ettiren 9. Şube personeli, yukarıda isimleri geçen suçlara karşı mücadele eden özel bir birimdir. Teşkilatın harekat lideri, vücudu tamamı ile sibergenetik organ ve uzuvlardan oluşan Binbaşı Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) ve ekibi, siber suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlar esnasında Kukla Ustası (Michael Wincott) adındaki oldukça tehlikeli ve kimliği tespit edilemeyen bir siber suçluya ulaşır. Motoko Kusanagi ve 9. Şube çok geçmeden Kuklacının gerçek kimliği ve amaçları ile karşı karşıya kalacaktır.

Oyuncuları, konusu ve yönetici ekibi ile son zamanların merakla beklenen filmlerinden biri olan Ghost in the Shell, ülkemizde “Kabuktaki Hayalet” ismi ile 31 Mart’ta vizyonda olacak.

Ghost in the Shell Açılış Sahnesi