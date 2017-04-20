Görevimiz Tehlike 6‘yı yazıp yöneten Christopher McQuarrie, Instagram’da Tom Cruise ve Henry Cavill‘li ilk fotoğrafı ateşledi. Çekimleri Paris’te devam eden ve isminin Gemini olacağı serinin altıncı filminde Henry’i bıyıklı olarak görecek gibiyiz. En azından yayınlanan ilk fotoğrafta öyle görünüyor.

Christopher McQuarrie‘nin yazıp yönettiği Mission: Impossible – Rogue Nation‘da da olduğu gibi senaryo ekibinin başında yer alacak. Oyuncu kadrosunu da bu bağlamda benzer tutarak yakalanan uyumu devam ettirmeyi amaçlıyormuş.

Paramount Pictures ve Skydance tarafından vizyona sunulacak olan devam filminde Tom Cruise‘u Ethan Hunt rolüyle altıncı defa izleyeceğiz. Kadroda ayrıca Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Sean Harris ve Alec Baldwin gibi isimler yer alıyor. The Crown ve Everest’in yıldızı Vanessa Kirby’i de Görevimiz Tehlike 6 oyuncu kadrosunda kendine yer bulabilmiş. Henüz rolü ile ilgili bir bilgi yok ancak filmin IMDB sayfasındaki sıralamada üstlerde olduğuna göre önemli bir rolü vardır diye düşünüyoruz.

McQuarrie’nin bu filmin yönetmen koltuğunda oturarak ilk defa bir Görevimiz Tehlike filminde aynı yönetmenle ilerleniyor olacak. Bildiğiniz gibi ilk filmi Brian De Palma yönetirken sonrasında bu koltuğra John Woo, J.J. Abrams ve Brad Bird oturmuştu.

Christopher McQuarrie‘nin Empire dergisine verdiği röportajda Ethan Hunt’ın daha önce yaşamadığı tarzda bir macera ile bu filmin hikayesinin şekilleneceğini öğrenmiştik. Filmin gelecek yıl yaz mevsiminde vizyonda olması bekleniyor.

Görevimiz Tehlike 6’dan Tom Cruise ve Henry Cavill’li Fotoğraf