28 Nisan’da vizyona girecek Marvel‘ın en eğlenceli yapımlarından biri olan Guardians of the Galaxy 2‘den kamera arkası görüntüleri geldi.

Awesome Mixtape #2 ile tekrar karşımıza gelecek Guardians of the Galaxy 2‘da ekip bu defa evrenin dışında bir yerlere macera peşindedir. Koruyucular takımı dağıtmadan bir arada kalıp Peter Quill’in gerçek ebeveynlerini aramaya devam ederler. Yaşlı düşmanları, yeni birliktelikleri ve fanların hastası olduğu karakterleriyle Marvel Sinematik Evreni‘ne neşe geliyor!

28 Nisan’da vizyona girecek Guardians of the Galaxy 2‘yi yazıp yöneten James Gunn‘a yapımcı olarak Marvel’ın Müdürü Kevin Feige ve Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda ve Stan Lee ise Yönetici Yapımcı olarak yardımcı oldular.

How well do you know the Guardians of the Galaxy? Learn more about the characters when you watch this featurette. #GotGVol2 pic.twitter.com/4jRrEs9cN0

— GuardiansOfTheGalaxy (@Guardians) 24 Nisan 2017