28 Nisan’da vizyona girecek Marvel‘ın en eğlenceli yapımlarından biri olan Guardians of the Galaxy 2‘den kamera arkası görüntüleri geldi.

Awesome Mixtape #2 ile tekrar karşımıza gelecek Guardians of the Galaxy 2‘da ekip bu defa evrenin dışında bir yerlere macera peşindedir. Koruyucular takımı dağıtmadan bir arada kalıp Peter Quill’in gerçek ebeveynlerini aramaya devam ederler. Yaşlı düşmanları, yeni birliktelikleri ve fanların hastası olduğu karakterleriyle Marvel Sinematik Evreni‘ne neşe geliyor!

28 Nisan’da vizyona girecek Guardians of the Galaxy 2‘yi yazıp yöneten James Gunn‘a yapımcı olarak Marvel’ın Müdürü Kevin Feige ve Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nik Korda ve Stan Lee ise Yönetici Yapımcı olarak yardımcı oldular.

Guardians of the Galaxy 2 Oyuncular ve Rolleri

Chris Pratt – Star-Lord,

Zoe Saldana – Gamora,

Dave Bautista – Drax,

Vin Diesel – Groot,

Bradley Cooper – Rocket,

Michael Rooker – Yondu,

Karen Gillan – Nebula,

Sean Gunn – Kraglin

Pom Klementieff – Mantis,

Elizabeth Debicki – Ayesha,

Chris Sullivan – Taserface,

Kurt Russell – Ego

Guardians of the Galaxy 2 Kamera Arkası