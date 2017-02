Han Solo Filmi Oyuncularından İlk Fotoğraf Geldi

Han Solo filmi merakla beklenirken kadrodaki oyunculardan toplu bir fotoğraf geldi. Star Wars‘ın sevilen karakteri Han Solo’nun filmi ise 2018 yılında vizyondaki yerini alacak.

Han Solo Filminde Hangi Oyuncular Var?

Han Solo filmimin başrolünde Alden Ehrenreich‘i Han Solo rolüyle izleyeceğiz. Diğer oyuncular Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge ve pek tabii ki Chewbacca rolünde Joonas Suotamo (Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi) yer alacak.

Han Solo Filminin Konusu Ne Olacak?

Film Han Solo ve Chewbacca’nın Star Wars: A New Hope ile başlayan macerasının öncesinde yaşanan olayları konu alıyor olacak. Donald Glover’ın canlandıracağı Lando Calrissian’ın da bu hikayede önemli bir rolü olacak. Han Solo’nun arkadaşı olan Lando’nun Millenium Falcon’un da eski sahibi olması ve sonrasında Solo’yu İmparator’a satmış olması ne kadar önemli bir rolü olduğunun da göstergesi.

Filmin oyuncularının bir arada yer aldığı fotoğraf için ise yönetmenler Phil Lord ve Christopher Miller şu sözleri sarf etmişler:

Dünyadaki tüm oyuncuları taradık ve bu işi yapabileceğine inandığımız en iyi ses ve performansları mucizevi bir şekilde bir araya getirdik. Söyleyecek çok eğlenceli şeylerimiz yok ama gerçekten hareketli ve şansı olduğumuzu düşünüyoruz.

Lawrence ve Jon Kasdan’ın senaryosunu hazırlayacağı filmin yapımcıları ise Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel iken yardımcıları Kiri Hart, Susan Towner ve Will Allegra’dır. Yönetici yapımcı görevi ise Lawrence Kasdan ve Jason McGatlin’e emanet edilmiş durumda.

Ekibin bu evrene hakim olması da Han Solo filmine olan güvenimizi artırıyor. Bakalım neler olacak?

Han Solo Filmi Oyuncuları