Idris Elba ve Kate Winslet’lı The Mountain Between Us’a İlk Bakış

Başrollerinde Idris Elba ve Kate Winslet‘ın yer aldığı bir hayatta kalma hikayesi olan The Mountain Between Us‘a ait ilk görseller geldi.

Charles Martin‘in 2010 yılında çıkan romanından Chris Weitz tarafından senaryolaştırılan The Mountain Between Us filmi hayatta kalmaya çalışan iki kişi konu ediyor.

Fırtınalı bir kış gecesi, iki yabancı Salt Lake City havaalanında bir uçuş beklemektedir. Alex Martin (Kate Winslet), beklenen düğün için Doğu’ya uçan cazip, başarılı bir yazar; Ben Bass (Idris Elba) ise yeni bir tıbbi konferans düzenlemiş olan ve ertesi gün için planladığı ameliyatlar için Doğu’ya gitmeye sabırsızlanan bir doktordur. Kırılan bir buzul ve fırtına sebebiyle bozulan hava koşulları yüzünden iptal edilen uçuş bu ikilinin moralini bozar. Bütün bu olanlar ise kötü bir kazanın da habercisidir.

Trajik uçak kazası sonrası bir dağda mahsur kalan Ben Bass (Idris Elba) ve Alex Martin (Kate Winslet) kurtulmak için aralarında bir bağ aramaları gerektiğini fark eder. Karla kaplı bu dağdan kurtulamak onlar için bir aşk hikayesine dönüşecektir.

Hany Abu-Assad’ın (Paradise Now) yönetmenliğini yaptığı filmin senaryo uyarlaması ise J. Mills Goodloe (Everything, Everything) ve Chris Weitz (Rogue One: A Star Wars Story) tarafından yapılmıştır. Filmin diğer önemli oyuncuları ise Dermot Mulroney (The Grey) ve Beau Bridges’tir. (The Descendants).

The Mountain Between Us filmi 20 Ekim’de Amerika’da vizyona girecek.



The Mountain Between Us Filmi İlk Görselleri