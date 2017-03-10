James Cameron Üzdü: Avatar 2 2018 Yılında Gelmeyecek

Sinema tarihinin en yüksek gişe hasılatı elde edilen iki filmi olan Avatar ve Titanik‘in yazar ve yönetmeni olan James Cameron, Avatar 2’nin 2018 yılında gelmeyeceğini açıkladı.

2009 yılında vizyona giren ve piyasayı kasıp kavuran Avatar’ın dört film ile karşımıza geleceğinin haberini vermiştik. Ancak ünlü yönetmen TheStar‘a verdiği röportajda Avatar 2’nin 2018 yılına yetişemeyeceğini söylemesi bizi derinden üzdü…

James Cameron’un Avatar 2 İle İlgili Sözleri

2018’de olmayacak. Zaten 2018’de olacağını da biz söylemedik. İnsanların anlamak zorunda oldukları bir şey var o da bu işin bir kadansının olduğu. Biz Avatar 2’yi yapmıyoruz. Avatar 2, 3, 4, ve 5’i yapıyoruz. Bu tam anlamıyla epik bir girişim. Bu öyle Üç Boğaz Barajı inşa etmeye benzemiyor. (Gülerek) Hayatımın gelecek 8 senesinin ne ile geçeceğini çok iyi biliyorum. Bilebileceğiniz gibi bu insanların hayatında sebebsiz yere olacak bir şey değil. Böyle bir filmi yapmamız 4.5 yılımızı aldı ve şimdi bunun gibi 4 tane daha yapmak istiyoruz. Bu da benim 7/24 çalışmamı gerektirecek bir iş. Biz neredeyse tüm yaratık ve ambiyansı hazırlamış durumdayız ve bu çok heyecan verici bir şey. Keşke sizinle bunları paylaşabilsem. Ama belli bir yere kadar bu şovu devam ettirip doğru zamanda perdeyi kaldırarak sizlerle paylaşacağız.

Daha önceki açıklamada Avatar‘ın ilk devam filminin 2018 yılının Aralık ayı, ikincisi için 2020, üçüncüsü 2022 ve son olarak dördüncü (Yani Avatar 5) 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyordu.

İlk devam filmi olan Avatar 2‘nin oyuncu kadrosunda ilk filmde de olduğu gibi Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang ve Sigourney Weaver yer alacak iken ek olarak yapımcı kadrosuna eklenen Lightstorm Entertainment cephesinden eklenen Cameron ve Jon Landau ile müthiş güçlü bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün.

Bekleyip görelim…