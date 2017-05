John Goodman’lı Captive State’ten İlk Görsel Geldi

John Goodman‘ın başrolünde yer aldığı yeni Bilim-Kurgu filmi Captive State‘ten ilk görsel geldi. Filmde bir uzaylı istilasının ardından yaşananlar anlatılacak. Filme ait detaylar geldikçe hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz.

Çekimleri Chicago’da devam eden filmin Participant Media tarafından paylaşılan ilk görselini aşağıda bulabilirsiniz.

Yapım şirketinden paylaşılan bilgiye göre Captive State filminin konusu şu şekilde olacakmış: Chicago’ya çok yakın bir bölgede dünya dışından bir güç tarafından gezegenimiz istila edilmiştir. Aralarında çatışmalar bulunan iki grup arasındaki sorunu anlamak ve çözmek için ise Captive State görevlendirilmiştir.

Rupert Wyatt‘ın (Rise of the Planet of the Apes, The Gambler) yönetip senaryosunu uyarladığı filmin senaryo ekibinde ayrıca Erica Beeney de yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise John Goodman (10 Cloverfield Lane), Ashton Sanders (Moonlight), Jonathan Majors (When We Rise) ve Oscar Ödülü ve Altın Küre adaylığı bulunan Vera Farmiga (The Conjuring) yer alıyor.

David Crockett ve Rupert Wyatt’in yapımcı; Jeff Skoll ve Jonathan King’in ise yönetici yapımcı görevi üstlendiği Captive State, Amerika’da 17 Ağustos 2018’de vizyona girecek.

