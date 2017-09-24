John Wick 3’ün Vizyon Tarihi Belli Oldu

John Wick‘in bitmesini istemiyoruz değil mi? Hiç birimiz o aksiyon koreografisine, yaratmaya çalıştığı dünyaya ve Keanu Reeves‘ın donuk coolluğuna doyamıyoruz değil mi? Neyse ki buna gerek yok. Çünkü John Wick‘in 3. filminden vizyon tarihi geldi.

İlk ikisini belki de defalarca izlediğimiz, en azından dövüş sahnelerinin videolarını gaza geldikçe açtığımız serinin yönetmenliği her zamanki gibi Chad Stahelski‘ye emanet. Keanu Reeves dışında kesinlik kazanmış bir oyuncu yok ama biz filmin zaten doğru tercihleri yapacağını biliyoruz.

John Wick 3 Vizyon Tarihi

Filmin vizyon tarihi 17 Mayıs 2019 olarak duyuruldu. İzlerken şaşırtmaya doyamayan ilk filmi ve türevlerinin aksine gayet kaliteli bir devam filmine sahip olan seri için bizim beklentimiz yüksek. Şimdilik silahlarımızı yerin altına saklayalım. 2019’da balyozla girişip alacağız onları unutturmayın.