Jon Favreau Aslan Kral’ın Başrollerini Duyurdu

Yönetmen Jon Favreau, Aslan Kral‘ın başrolleri olan Mufasa’yı James Earl Jones ve Simba’yı Donald Glover‘ın oynayacağını Twitter’dan duyurdu.

Disney‘in yakın zamanda vizyona girece Live-Action filmi Güzel ve Çirkin‘den sonra Aslan Kral’ın da gelecek olmasına çok sevinmiştik. Çünkü bildiğiniz üzere animasyon filmlerine (özellikle klasiklere) ba-yı-lı-yo-ruz.

Iron Man serisiyle gönlümüzü fetheden Jon Favreau, Twitter‘dan dün yaptığı açıklama ile ikinci golünü de atmış oldu.

1994 yapımı ilk filmde de Mufasa’yı seslendirmiş olan James Earl Jones‘u bir kez daha bu klasikte görecek olmak çok sevindirici. Simba’nın yetişkinliğini ise bildiğiniz üzere Matthew Broderick seslendirmişti. Broderick yeni filmde bayrağı genç yıldız Donald Glover‘a devredecek.

Yönetmen Jon Favreau şu sıralar The Jungle Book‘un yeni filmi için çalışmalarına devam ediyor. Yeni filmde VR teknolojisini kullanarak çekimler yapmayı planladığını ve bunun için araştırmalarına devam ettiğini söyleyen yönetmen bakalım nasıl bir işe imzasını atacak?

Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT

— Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18 Şubat 2017