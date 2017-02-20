Karayip Korsanları 5’ten Yeni Afişler Geldi

Karayip Korsanları 5 filminden 3 yeni afiş online olarak yayınlandı. Kaptan Jack Sparrow (Johnny Depp), Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Henry’nin (Brenton Thwaites) yer aldığı afişler heyecanınızı artıracak.

Norveçli filmciler Espen Sandberg ve Joachim Rønning (Kon-Tiki) tarafından yönetilecek olan Karayip Korsanları 5 kadrosu daha önce açıklandığı üzere Johnny Depp’i Kaptan Jack Sparrow, Orlando Bloom’u Will Turner ve Geoffrey Rush’ı Kaptan Barbosa oynayacaktı.

Bu isimlere sonradan Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem‘in, Jack Sparrow’un merkezi antagoist karakteri olan Kaptan Salazar olarak ve Brenton Thwaites’ın (Maleficent, The Giver) yeni bir karakter olan Henry’i göreceğimiz açıklanmıştı.

Yeni macerada Kaptan Jack Sparrow mevcut düşmanlarına ek olarak bir de ölümcül ve yeni bir düşman olan Kaptan Salazar ile Şeytanın Üçgeni’nden kurtulan fenalar fenası düşmanlar ile karşılaşır.

Jack Sparrow’un tek umudu ise Poseidon’un Üç Uçlu Mızrağı’dır. Çünkü denizi tamamıyla etkileyecek ve onu güçlü kılabilecek tek silah O’dur.

Karayip Korsanları 5, 26 Mayıs’ta tarihinde beyaz perdede yerini alacak.

Karayip Korsanları 5 Yeni Afişleri