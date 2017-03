Karayip Korsanları 5’ten Yepyeni Fotoğraflar

26 Mayıs’ta vizyona girecek Karayip Korsanları 5‘ten Jack Sparrow ve Kaptan Salazar’lı fotoğraf geldi. Bakalım serinin beşinci filmi bekleneni verecek mi?

Karayip Korsanları 5 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Orijinal dilde Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ismiyle duyurulan film ülkemizde Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı ile 26 Mayıs 2017’de vizyona girecek.

Karayip Korsanları 5 Konusu

Yeni macerada Kaptan Jack Sparrow mevcut düşmanlarına ek olarak bir de ölümcül ve yeni bir düşman olan Kaptan Salazar (Javier Bardem) ile Şeytanın Üçgeni’nden kurtulan fenalar fenası düşmanlar ile karşılaşır.

Jack Sparrow’un tek umudu ise Poseidon’un Üç Uçlu Mızrağı’dır. Çünkü denizi tamamıyla etkileyecek ve onu güçlü kılabilecek tek silah O’dur.

Karayip Korsanları 5 Oyuncuları

Norveçli yönetmenler Espen Sandberg ve Joachim Rønning’in (Kon-Tiki) yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosu şu şekilde olacak. Johnny Depp‘i Kaptan Jack Sparrow, Orlando Bloom‘u Will Turner ve Geoffrey Rush‘ı Kaptan Barbosa rolleriyle göreceğiz. Oscar ödüllü Javier Bardem‘i Kaptan Salazar rolüyle filmin villainı olarak göreceğiz.

Brenton Thwaites (Maleficent) ve Paul McCarney gibi isimler de yeni karakterleri ile filmde rol alacaklar.

Karayip Korsanları 5 Fotoğrafları