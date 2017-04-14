İlk filmi sonrası beklentileri yükselten Kingsman: Altın Çember‘den yepyeni fotoğraflar geldi. Taron Egerton, Channing Tatum ve Halle Berry‘li fotoğraflar çook hoşunuza gidecek.

Entertainment Weekly tarafından paylaşılan fotoğraflar sonrasında merakla beklenen devam filminin yapımcı şirketi 20th Century Fox’tan yeni detaylar da geldi.

“Yepyeni bir hikaye ile karşınızdayız. Fotoğraflara bakınca yeni nesil bir Bond filmine ek olarak Western ve mekanik kovboylar da yok değil. Kadroda her biri birer Oscar ödülü almış Jeff Bridges, Halle Berry, Colin Firth ve Julianne Moore‘a ek olarak Channing Tatum ve Game of Thrones’tan tanıdığımız Pedro Pascal yer alıyor.”

Fragman habericisi olması muhtemel bu ilk görüntülere baktığımızda yeni oyuncular dışında ilk filmin başrollerinden biri olan Taron Egerton‘u kırmızı bir smokin içinde görüyoruz. Eggsy karakterine hayat veren Egerton dışında ajanların Amerika ayağıyla da tanışmış oluyoruz.

Paylaşılan fotoğraflarda Statesman birliğinin en önemli ajanlarından biri olan Chaning Tatum ve birliğin başkanı rolünde göreceğimiz Jeff Bridges‘i de görüyoruz. Ayrıca Halle Berry‘de Mark Strong ile bu görüntülerde kendine yer bulan isimlerden olmuş. Hikayedeki dönüşü merak edilen Colin Firth’i ise bir poster dışında henüz görebilmiş değiliz.

Kingsman: Altın Çember filmi ülkemizde 29 Eylül’de vizyona girecek.

Kingsman: Altın Çember Yeni Fotoğraflar