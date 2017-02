Leonardo DiCaprio Gerçek Organize Suç Hikayesi The Black Hand’te

The Revenant ile özlediği Oscar ödülüne kavuşan Leonardo DiCaprio kısa bir aranın ardından gerçek bir organize suç hikayesi The Black Hand ile gelmeye hazırlanıyor.

Deadline‘ın haberine göre Stephen Talty‘nin aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanacak film, Joseph Petrosino isimli dedektifinin hikayesini konu alıyor. Gerçek bir organize suç hikayesi olan The Black Hand filmi 1900’lerin başında geçmektedir. Mültecilerin çocuklarını kaçırarak ailelerinden fidye isteyen The Black Hand isimli mafyayla Çavuş Petrosino’nun mücadelesi ise filmin ana temasını oluşturuyor.

Gelecek Nisan ayında piyasaya sürülecek olan The Black Hand romanının hikayesi ise şöyle: 1903 yılı yazından başlayan hain suç örgütü New York’u ve ardından tüm ülkeyi korku dolu bir suç dalgası sarar. İtalyan göçmenlerin çocukları kaçırılmış ve düzinelerce masum kurban öldürülmüştür. Hakimler, senatörler, Rockefeller ailesi katiller tarafından korkunç ölümlerle tehdit edilmiştir.

Failler görünmez gibiydiler. Hem her yerde varolan hem de yok gibiydiler. Onların ifade eden tek şey ise; Siyah bir el simgesiydi. Bir gazetenin haberinin ardından etnik çarpışmalar gündeme gelmiş ve ortalık iyiden iyiye karışmıştır. Amerikan halkı ile The Black Hand’in kanunsuzluğu arasında duran Çavuş Joseph Petrosino idi. “İtalyan Sherlock Holmes” lakaplı, ünlü, bilgili, kılık değiştirme ustası bir dedektifdi. İşlenen suçlar her geçen gün daha da tuhaflaştı ve Black Hand’in faaliyetleri New York sınırlarının çok ötesine taşınmıştı. Petrosino ve katıldığı İtalyan polis ekibi, ülkenin göçmen olmayan kısmını sarsan bu durumu felakete dönüşmeden önce gizli cemaatin üyelerini ele geçirmek için uğraşır. Petrosino’nun Black Hand’in gücünü kökünü kazıma arayışı onu Sicilya’ya kadar sürecektir ama pek tabii ki bunun çok korkunç bir bedeli de olacaktır.

