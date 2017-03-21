Life (Hayat) Filmi Venom’un Öncesi Olabilir Mi?

Life (Hayat) filmi Venom‘un öncesini anlatıyor olabilir mi? Reddit’te açılan bir başlık bu soruyu herkesin kafasına getirdi. Sizce? Bu hafta içerisinde izleyicilerle buluşacak olan Life, Venom’un öncesini mi anlatıyor?

Evet, yanlış duymadınız! Life filminin fragmanındaki bir sahneyle Spider-Man 3 filmindeki sahne neredeyse aynı. Bu acaba Sony, “Venom filminden önce Venom’u böyle bir filmle tanıtmak mı istiyor?” sorusunu akıllara getiriyor. Life filminin hikayesi ise şöyle:

Bir uzay istasyonunda görevli altı kişi çığır açacak bir buluşun eşiğindedir. Bu ekip, Mars’ta hayat olduğuna dair bazı ipuçları bulur. Bir uzaylı bulurlar ancak bu uzaylı, onların sandığından çok daha zekidir.

İşte bahsi geçen iki sahne:

Sahneler oldukça benziyor ve hikaye Venom‘a uyum sağlıyor. Uzayda bir madde bulmaları ve bu maddenin hem çok güçlü, hem de çok zeki olması. Peki ya uzayda buldukları o madde, simbiyotsa. Üstelik Reddit’te açılan bu konuya göre olay, resmen teorinin doğruluğunu kanıtlıyor. Sony haberi henüz yalanlamadı ancak, Sony bunu sırf daha fazla izleyici kazanmak için yapıyor da olabilir. Bize kalırsa bu sadece bir ihtimal.

Filmin henüz fragmanını izlemeyenler için aşağıda sizin için paylaşıyoruz.

Life-Venom İkilemine Neden Olan Fragman