Logan’dan Epey Tuhaf Adamantium Reklamı

-Reklamlar-

Logan‘ın iskeletinde bulunan Adamantium alaşımının reklamını izlemeye hazır mısınız? X-Men Evreni’nde çok sayıda reklam izledik ama böylesini hiç görmemiştik.

Adamantium Ne Kadar Sağlamdır?

Adamantium, gerçekte aslında var olmayan ve çelikten 100 kat daha sağlam olduğu söylenen metal alaşımdır. Wolverine‘in iskeletini oluşturan bu maddenin sağlamlığını bu şekilde ilk defa görüyor olmak göz bebeklerinizin büyümesine sebep olabilir. Ne kadar sağlam olduğunu şu şekilde hayal edebilirsiniz: Marvel Evreni‘nde bir karakterin sağlam zırhı varsa, bilin ki o adamantium’dan yapılmıştır!

Logan Filminin Konusu Nasıl Olacak?

Yakın bir gelecekte geçen filmde İhtiyar Logan, Meksika sınırındaki bir saklanma yerinde Profesör X’e bakmaktadır. Logan‘ın dünyadan saklanma çabası ve onun mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona eriyor.

Sir Patrick Stewart‘ın da başrolünde yer aldığı filmde Hugh Jackman‘ı dokuzuncu defa Wolverine karakteri ile izleyeceğiz. James Mangold‘un yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Michael Green, Scott Frank ve Mangold’a ait. Yapımcılığını ise Simon Kinberg, Hutch Parker ve Lauren Shuler Donner üstleniyor.

Logan filminin kadrosunda ayrıca Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen gibi isimler de yer alıyor.

Logan‘ı 3 Mart’ta sinemalarda izlemek için herkes gibi meraklı bekleyişimiz sürüyor ve zaman azalıyor…

Logan’dan Farklı Bir Adamantium Reklamı