Luc Besson’ın Son Filmi Valerian’dan Yeni Afiş Geldi

Luc Besson‘ın yazıp yönettiği Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu‘ndan yeni afiş geldi. Başrollerinde Dane DeHaan, Cara Delevingne ve Clive Owen‘ın yer aldığı film 27 Temmuz’da vizyondaki yerini alıyor olacak.

Dünya çapında STX Entertainment tarafından dağıtımı yapılacak filmin yeni fragmanının ise gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

Evrende hem zaman hem de uzay yolculuğu yapan ve insan ırkının çıkarlarını korumaya çalışan iki uzay ajanı olan Valérian ve Laureline ile başlayan hikayemiz gezegenler arası keşifler, diplomasi ve uzaylılarla müzakereler yapmaktadırlar.

Ekibimiz bin gezegenlik bir sistemin başgezegeni olan Syrte’e gider ve Dünya için tehlike yaratıp yaratmadıklarını araştırma yapmaya koyulurlar. Karşılarında ise çökmüş bir imparatorluk, devrime ihtiyacı olan bir halk ve yönetimi gizlice ele geçiren maskeli, gizemli akıl adamlarının tarikatını bulurlar.

Rihanna‘ya ek olarak Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock ve Kris Wu’nun kadrosunda yer aldığı film merakla bekleniyor.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu 27 Temmuz 2017 tarihinde ülkemizde vizyona girecek.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu Yeni Afiş