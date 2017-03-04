Mary Poppins Returns’ten Emily Blunt’lı İlk Fotoğraf

2018 yılında vizyona girecek Mary Poppins Return filminin başrolünde Mary Poppins ile izleyeceğimiz Emily Blunt‘lı bir fotoğraf paylaşıldı.

Walt Disney Pictures tarafından vizyona sunulacak olan Mary Poppins Returns filminin ilk görselini aşağıda bulabilirsiniz.

Mary Poppins Returns Oyuncuları

Çekimleri Londra’da devam eden Mary Poppins Returns filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Emmy, Grammy ve Tony Ödülü sahibi Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana )

) Ben Whishaw

Emily Mortimer

Julie Walters ( Harry Potter Serisi )

) Colin Firth

Meryl Streep

Dick Van Dyke

Oscar adayı, Emmy ve Amerikan Yönetmenler Birliği Ödülleri sahibi Rob Marshall tarafından yönetilen Mary Poppins Returns filmi 1964 yılında vizyona giren ilk filmindeki konuyu işleyecek. Pixie Davies (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children), Nathanael Saleh (Game of Thrones) ve Joel Dawson ise filmde Banks ailesinin üç çocuğunu canlandıracak.

Mary Poppins Returns Konusu

Londra’nın Depresyon döneminde geçen hikayemiz sihir yeteneği olan dadımız Mary Poppins tarafından büyütülen Michael’ın üç çocuğu Jane ve Michael Banks etrafında geçmektedir. Eşsiz sihirli becerilerini arkadaşı Jack’in yardımıyla yapma fırsatı bulan Mary Poppins ailenin hayatlarındaki eksik olan yaşama sevincini yeniden keşfetmesine yardımcı olur.

Mary Poppins’ten İlk Emily Blunt Görseli