Matrix’e Devam Filmi Geliyor Ama Keşke Gelmese Mi?

Matrix‘e devam filmi geliyor ama “Gelmese mi acaba?” diye düşünmüyor değiliz. Çünkü Keanu Reeves ve Wachowski Kardeşler yok… Bilemedik…

Warner Bros. Matrix’i Devam Ettirmek İstiyor

Buraya kadar her şey normal görünüyor çünkü yapım şirketi olarak para kazanmak istiyor olabilirler. Haklı olarak “Tamam abi gelsin bakalım” diye düşündük. Ama The Hollywood Reporter‘ın haberini okuyunca her şey değişti.

THR’nin kaynaklarına göre Warner Bros. bu Bilim-Kurgu filmi için çalışmalara başlamış ve senaryo için Zack Penn‘i (Ready Player One, X-Men: The Last Stand) seçmiş. Ayrıca Warner Bros. başrol olarak Michael B. Jordan‘ı (Creed, Fantastic Four) belirlemiş ancak hangi rolde olacağı henüz belli değil.

Wachowski Kardeşler’in yarattığı bu dünyanın üzerine nasıl bir şey geleceği çook büyük bir soru işareti olmasını bir kenara koyarsak Keanu Reeves‘in olmayışı içimizi epey burktu.

“Tamam abi gelsin bakalım” dan “Neden abi ya?!?” evresine geçişimiz de böylelikle tamamlanmış oldu.

Hikayenin neresinden başlayacaklar ve neden Michael B. Jordan‘ı seçmişlerdi tam olarak bir fikrimiz yok ancak olası bir Morpheus‘un gençliğini izleyecek olabiliriz. Han Solo filminde olacağı gibi. Erkenden bir şeyler söylemek istemiyoruz ama içimizde kötü hisler de yok değil. Bakalım neler olacak?