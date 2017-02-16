Mel Gibson Suicide Squad 2’nin Yönetmeni Olabilir

Cidden Suicide Squad 2‘nin yönetmeni Mel Gibson olabilir evet. Çünkü bunu yapma isteği de var. Hacksaw Ridge sonrası da gaza gelmiş. İyi olur mu sizce? Bi’ bakalım…

Mel Gibson, Suicide Squad 2’nin Yönetmeni Olmayı Kabul Etti

Ülkemizde 25 Kasım 2016’da vizyona giren Hacksaw Ridge ile 6 Oscar adaylığı alan ve bazılarının da favorisi olan Mel Gibson bu iş için kolları sıvayacak gibi.

Variety‘nin haberine göre Warner Bros.‘un büyük beklentiler sonrası hayal kırıklığı ile sonuçlanan Suicide Squad‘ın devam filmi için shorlistinde yer alıyormuş. Aralarında Ruben Fleischer (Zombieland), Daniel Espinosa (Safe House) ve Jonathan Levine’in (50/50) isminin geçtiği bu yönetmen listesinin en güçlü adayı Mel Gibson gibi görünüyor.

Mel Gibson, Warner Bros. ile ilgili yaptıkları görüşmeye ise “İlk randevu gibiydi.” yorumunu yapmış olması da kapıları kapatmadığını gösteriyor. Stüdyonun bu işi ehline verip ayağa kaldırma isteğini de göz önüne alacak olursak Gibson isminin resmi olarak açıklanması sürpriz olmaz.

En İyi Film dahil olmak üzere 6 dalda Oscar adaylığı almış olan 2. Dünya Savaşı draması Hacksaw Ridge‘e odaklanmış olan Mel Gibson’ın stüdyodan kısa bir süre istemiş olması da konuşuluyormuş.

Bizim yorumumuz: İlk film kadar kötü olmayacağını (olamayacağını) bildiğimiz için içimiz biraz rahat. Bakalım görelim…