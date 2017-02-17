Mulan Live-Action Filmini Yönetecek İsim Belli Oldu

Disney‘in efsanevi animasyon filmlerinden Mulan da Live-Action oluyor. Bunun için de bir yönetmen şimdiden belirlenmiş: Niki Caro

Geçen yıl çekilen tüm filmlerde kadın yönetmenlerin yüzdesi %7’ymiş. Bu sebeple Disney, takdir edilesi bir karar alarak Niki Caro ile anlaşma sağlamış. Pek de güzel olmuş!

Mulan’ın Yönetmeni Niki Caro Oldu

Hollywood Reporter‘ın teyit ettirdiği haberine göre kısa listeye kalan Niki Caro, Disney‘in 100 Milyon Dolardan fazla bütçeli bir filmi yönetecek 2. kadın yönetmeni olmuş. Şimdiye kadar 4 kadın yönetmen ile çalışmış olan Disney için de farklı bir deneyim olacak Mulan için biz çok heyecanlıyız.

William Kong‘un yönetici yapımcılığını üstleneceği Mulan filmi için ekstra heyecanlanmamak elde değil! Çünkü daha önce Kaplan ve Ejderha ile Parlayan Hançerler filmlerinin yapımcısı olması ve filmin geçeceği döneme olan yakınlığı ne kadar doğru bir seçim olduğunu gösteriyor.

Mulan Konusu

Mulan diğer genç kızlardan çok farklı bir kızdır. Çin’de o dönemde kadınlar kocalarının varlığı altında yaşamak zorundadırlar. Kişisel özgürlükleri pek yoktur. Eşlerinin özgürlüğü onların özgürlüğüdür. Mulan bu anlayışa karşıdır. O yüzden kendi özgürlüğüne çok düşkündür. Mulan bir gün kendisine eş bulmak için çöpçatanın huzuruna çıkar ancak başarısız olunca ailesinin onurunu lekeler. Tam bu sırada Çin’de baskın haberleri yayınlanır. Babası savaşa gitme kararı alır ancak çok yaşlı olduğu için Mulan bunu kabullenemez ve savaşa o gitme kararı alır. Ailesinden gizlice evden kaçar ve orduya girer. Artık Mulanı zor günler beklemektedir.

Ek bilgi: III. Yılmaz Hükümeti zamanında Hun Türkleri’nin uygunsuz olarak gösterildiği gerekçesiyle Mulan ülkemizde gösterimi yasaklanan bir animasyon filmiymiş. Garip. (Kaynak: Vikipedi)