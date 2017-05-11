Ridley Scott 2 Tane Daha Alien: Covenant Devam Filmi Yapacak

Ünlü yönetmen Ridley Scott, daha önce verdiği bir röportajda en az 4 film daha yapacağını dile getirmişti ama Alien: Covenant‘a belki 2 film daha eklenebilirmiş.

Geçen yılın Mart ayında Fandango ile yaptığı röportajda “Biz şimdi kelimenin tam anlamıyla arkamıza yaslandık ve hikayenin ana hatlarından çıkmadan bir film daha yapmak için uğraşıyoruz. Eğer başarılı olursa bir tane daha ve sonra belki 3 tane daha yapmayı istiyoruz.” ifadesini kullanan Bilim-Kurgu ustası bu defa farklı bir açıklama ile gündemde.

Ridley Scott: 2 Tane daha Alien: Covenant Filmi Gelebilir

Yahoo Movies‘e verdiği röportajda “Bilmiyorum belki iki tane daha devam filmi yaparız. Belki de bir tane… Bilemiyorum.” gibi politik bir cevap vermiş. Ardından da şöyle devam etmiş; Burada hayranların tepkileri çok önemli. Onların tepkilerinden sonra (doğru bir karar vermişim) ya da (yanlış bir kararmış) gibi düşünceler oluyor kafanızda. Zaten bu yoksa kafanızda bir problem vardır demektir. Karar onların, bakalım yapmamı isteyecekler mi? Göreceğiz.

12 Mayıs’ta vizyona girecek ve Bilim-Kurgu meraklılarının heyecanla beklediği Alien: Covenant’ın oyuncu kadrosu ise şöyle;