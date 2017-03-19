Ridley Scott En Az 4 Alien Filmi Daha Yapmayı Planlıyor

Bilim-Kurgu dünyasının efsanevi isimlerinden Ridley Scott, Alien evrenine dört film daha kazandırmak istediğini Fandango‘ya yaptığı röportajda dile getirmiş.

12 Mayıs’ta vizyona girecek olan Alien: Covenant (Yaratık: Covenant) öncesinde Fandango‘ya konuşan ünlü yönetmen amacının bu hikayeye en az dört film daha kazandırmak olduğunu söylemiş.

Ridley Scott, En Az 4 Alien Filmi Yapacak

Biz şimdi kelimenin tam anlamıyla arkamıza yaslandık ve hikayenin ana hatlarından çıkmadan bir film daha yapmak için uğraşıyoruz. Eğer başarılı olursa bir tane daha ve sonra belki 3 tane daha yapmayı istiyoruz.

Biz izleriz hocam da umarız bu arada siz aramızdan ayrılmazsınız. Çünkü gecen yıl o kadar büyük insanı uğurladık ki bu dünyadan. Sizi de edebiyete göndermek istemiyoruz. “Kapat o şom ağzını” dediğinizi duyar gibiyim ancak 2016 yılında kaybettiklerimize bir kez daha bakmanızı öneririz.

Neyse efendim geçen günlerde Variety‘e düşen bu habere göre de Prometheus ve Alien: Covenant hikayelerinin arasına Alien: Awakening isminde bir film eklenebilirmiş. Ve çok büyük bir olasılıkla da Ridley Scott’ın yeni filminin ismi de bu olacakmış.

Alien: Covenant’ın Oyuncu Kadrosu: