Ridley Scott En Az 4 Alien Filmi Daha Yapmayı Planlıyor

Bilim-Kurgu dünyasının efsanevi isimlerinden Ridley Scott, Alien evrenine dört film daha kazandırmak istediğini Fandango‘ya yaptığı röportajda dile getirmiş.
12 Mayıs’ta vizyona girecek olan Alien: Covenant (Yaratık: Covenant) öncesinde Fandango‘ya konuşan ünlü yönetmen amacının bu hikayeye en az dört film daha kazandırmak olduğunu söylemiş.
Ridley Scott, En Az 4 Alien Filmi Yapacak
Biz şimdi kelimenin tam anlamıyla arkamıza yaslandık ve hikayenin ana hatlarından çıkmadan bir film daha yapmak için uğraşıyoruz. Eğer başarılı olursa bir tane daha ve sonra belki 3 tane daha yapmayı istiyoruz.
Biz izleriz hocam da umarız bu arada siz aramızdan ayrılmazsınız. Çünkü gecen yıl o kadar büyük insanı uğurladık ki bu dünyadan. Sizi de edebiyete göndermek istemiyoruz. “Kapat o şom ağzını” dediğinizi duyar gibiyim ancak 2016 yılında kaybettiklerimize bir kez daha bakmanızı öneririz.
Neyse efendim geçen günlerde Variety‘e düşen bu habere göre de Prometheus ve Alien: Covenant hikayelerinin arasına Alien: Awakening isminde bir film eklenebilirmiş. Ve çok büyük bir olasılıkla da Ridley Scott’ın yeni filminin ismi de bu olacakmış.
Alien: Covenant’ın Oyuncu Kadrosu:
- Michael Fassbender (Assassin’s Creed, X-Men: Apocalypse),
- Katherine Waterston (Inherent Vice, Fantastic Beasts and Where to Find Them),
- Billy Crudup (Watchmen, Jackie),
- Danny McBride (Vice Principals, Eastbound and Down),
- Demián Bichir (The Heat, The Hateful Eight),
- Carmen Ejogo (Selma, The Purge: Anarchy),
- Amy Seimetz (Upstream Color),
- Jussie Smollett (Empire),
- Callie Hernandez (La La Land),
- Nathaniel Dean (Somersault),
- Alexander England (Gods of Egypt),
- Benjamin Rigby (Lion),
- James Franco (127 Hours)