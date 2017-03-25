Spider-Man: Homecoming’ten Yepyeni İki Afiş Geldi

Sony Pictures ve Marvel tarafından sunulacak olan Spider-Man: Homecoming‘ten Tom Holland‘lı yepyeni iki afiş geldi. Film ülkemizde Örümcek-Adam: Eve Dönüş ismi ile 7 Temmuz’da vizyona girecek.

Captain America: Civil War‘da sansasyonel bir çıkış yapan genç Peter Parker (Tom Holland), Spider-Man: Homecoming‘de büyümüş ve kendini kanıtlama isteğiyle epey heyecanlıdır. Macerasına keşfettiği yeni kimliği ile başlamak isteyen ve bunun için evine dönen kahramanımızı bekleyen sürprizler de yok değildir. May halası (Marisa Tomei) ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter’ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter’ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır…

Peter Avengers‘taki yaşadıklarından sonra artık daha tecrübelidir ama heyecanını ve yeteneklerini kontrollü bir şekilde kullanabilmesi için bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. Yeni danışmanı Tony Stark’ın (Robert Downey, Jr) dikkatli gözetiminde günlük rutin işlerine dönmek ister. Fakat Vulture (Michael Keaton) yeni bir kötü adam olarak ortaya çıkar. Peter için en önemli tehdit olan Vulture bakalım başına ne gibi belalar açacak?

Jon Watts‘ın yönetmenliğini yaptığı Spider-Man: Homecoming‘in hikayesi Jonathan Goldstein & John Francis Daley, Jon Watts & Christopher Ford ve Chris McKenna & Erik Sommers tarafından yazılmıştır. Filmin yapımcıları ise Kevin Feige ve Amy Pascal iken Yönetici Yapımcıları Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Patricia Whitcher, Jeremy Latcham, ve Stan Lee‘dir.

Spider-Man: Homecoming Afişleri