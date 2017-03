Steven Spielberg Pentagon Belgeleri Filmi İle Geliyor

Steven Spielberg, 1971’de Washington Post’un yayınladığı Pentagon Belgeleri‘nin filmi The Post ile geliyor. Başrollerde ise Tom Hanks ve Meryl Streep var.

Deadline‘ın paylaştığı habere göre ünlü yönetmen Steven Spielberg, Washington Post’u Washington Post yapan Pentagon Belgeleri’ni film yapmaya karar vermiş. 2 Oscar ödülü sahibi Tom Hanks (Forrest Gump, Philadelphia, Captain Phillips) ve 3 Oscar ödülü Meryl Streep‘i (The Iron Lady, Florence Foster Jenkins, The Devil Wears Prada) de başrollerine yerleştirecekmiş.

The Post filminin haklarını satın alan Amy Pascal, senaryosunun düzenlemeleri için Liz Hannah ile anlaşma sağlamış.

The Post Konusu

Filmde Washington Post’un editörü Ben Bradlee (Tom Hanks) ve yayıncı Kay Graham’ın (Meryl Streep) dönemin federal hükümeti ile verdiği savaş anlatılacak.

Vietnam Savaşı ile ilgili önemli bilgilerin sızdırılması sonrasında 1971 yılında büyük ses getiren bu olay askeri analist Daniel Ellsberg tarafından kaleme alınmıştı. Washington Post’un bu belgeleri yayınlamasını engellemek için her şeyi yapan federal hükümet başarılı olamamış (?) ve meydan yangın yerine dönmüş.

The Post filmi, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal ve Bridge of Spies filmlerinin ardından Spielberg ile Hanks’in birlikte beşinci filmleri olacak. Yapay Zeka filmindeki Mavi Peri’yi seslendirmesini saymazsak Spielberg ve Meryl Streep’in ilk filmleri olacak.

The Post filminin vizyon tarihi ise şu an belirsizliğini koruyor. Çünkü 2018 yılında vizyona girecek Ready Player One ve 2019 yılında vizyona girecek The Kidnapping of Edgardo Mortara sonrası olası bir 2020 planı öne çıkıyor.