Steven Spielberg ve J.J. Abrams Suriyeli Mültecilerin Filmini Yapacak

Ünlü yönetmenler Steven Spielberg ve J.J. Abrams, son yılların en büyük olaylarından biri olan Suriyeli mülteci konusunu film yapacaklar.

A Hope More Powerful Than the Sea Film Oluyor

Suriyeli mülteci Doaa Al Zamed’in gerçek hikayesinin anlatılacağı filmin Steven Spielberg (Saving Private Ryan) ve J.J. Abrams‘ın (Star Wars: The Force Awakens) yapımcılığını yapacak. Yaptıkları filmler ile gönülleri fetheden bu ikili tarafından beyaz perdeye sunulacak olması ise bizleri heyecanlandıran diğer bir konu elbette.

Film Melissa Fleming’in A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee’s Incredible Story of Love, Loss, and Survival isimli kitabından uyarlanacak.

19 yaşındaki Al Zamed’in savaştan hemen önce hükümetin düşmesinden sonra Mısır’a iltica etmesi sırasında yaşadıklarının anlatıldığı hikayenin tüm hakları Paramount Pictures ve Amblin Partners tarafından satın alındı.

Avrupa’ya geçip daha iyi bir hayat yaşamak isteyen Al Zamed’in düşlediği gibi bir yolculuk yapamamış ve durum epey kötü olmuştur. Yaptığı yolculuk diğer mültecilerden kalan iki küçük bebek ile ölüm kalım savaşına döndüğünde ise artık her şey çok farklıdır. Şişme botta yaşam mücadelesi başlamıştır. İsveç’te son bulması planlanan bu yolculuk dualar ve şarkılar eşliğinde devam ediyor. Öncelikle kendisi sonrasında ise çocuklar için hayatta kalması gereken Al Zamed için “UMUT” sadece bir kelime değildir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği‘nde ana konuşmacı olan Melissa Fleming‘in Ocak ayında çıkan romanında Al Zamed’in yaşadıkları tüm gerçekçiliği ile anlatılmış.

Yönetmeni ve oyuncu kadrosu henüz netleşmemiş film için heyecanlanmamak elde değil.