Venom Solo Filminde Eddie Brock Belli Oldu

Sizin de bildiğiniz gibi birkaç ay önce Örümcek Adam‘ın baş düşmanlarından Venom’un solo filminin geleceği kesinleşmişti. Şimdi ise Venom‘un sahibi Eddie Brock’u kimin oynayacağı belli oldu. Eddie Brock’u oynayacak kişi Tom Hardy.

Eddie Brock Rolünü Tom Hardy Kaptı

Tom Hardy, bize göre Topher Grace‘ten çok daha iyi bir Venom olacak. Zaten bize göre Örümcek Adam 3 filmindeki Venom tam anlamıyla berbat bir Venom’du. Venom, orijinalinde kaslı ve çok güçlü olmasına rağmen Örümcek Adam 3 filmindeki Venom güçsüz ve çelimsizdi.

Bu filmde büyük ihtimalle Örümcek-Adam olmayacak ancak Venom filminde Andrew Garfield’ın Örümcek Adam olacağı söylentileri daha şimdiden herkesin ağzına dolanmaya başladı. Aslında bu çok düşük bir ihtimal olsa da kesinlikle imkansız değil. Çünkü sizinde bildiğiniz gibi İnanılmaz Örümcek Adam serisi bitmemişti ancak ikinci film ilk film kadar başarılı olamadığı için Sony seriyi iptal etmiş ve hakları Marvel Studios ile ortak kullanmaya başlamıştı. Tabii bizde bu karar çok kızmıştık. Bir Örümcek-Adam serisi daha ikinci kez reboot olmuştu. Şu an ise Sony kendi Örümcek Adam evrenini kurmaya çalışıyor. 2018’de çıkacak olan Miles Morales Örümcek-Adam animasyonu da buna dahil.

Eğer Andrew Garfield geri dönerse, beyaz perdede iki farklı Örümcek-Adam olacak ve bu tür konuları fazla bilmeyen insanların kafasını karıştıracak. Ancak bizce Andrew Garfield geri dönerse gerçekten çok iyi olur. Çünkü Andrew Garifeld, Örümcek-Adam rolüne tam oturmuştu ve biz onun gitmesine çok üzülmüştük. Ve son olarak, filmin +18 olma ihtimali mevcut.

Venom bağımsız solo filmi, 2018 yılının Ekim ayında vizyona girecek.