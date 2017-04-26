Wes Anderson’ın Yeni Stop Motion’ı Isle of Dogs 2018’de Geliyor

Yazan:
Emre Arısoy
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Hastası olduğumuz yönetmenler sıralamasında en tepelerde olan Wes Anderson‘ın yeni stop motion animasyonu Isle of Dogs‘tan haberler var. Yollarını gözlediğimiz “Bir film yapsa da gözümüz gönlümüz şenlense!” diye düşündüğümüz Wes Anderson‘ın köpek fobisi yüzünden adım attığı bu projeyi deliler gibi bekliyoruz.

wes anderson isle of dogs Wes Andersonın Yeni Stop Motionı Isle of Dogs 2018de Geliyor

Fox Searchlight Pictures‘ın servis ettiği Isle of Dogs afişleri ile birlikte stop motion animasyon filminin vizyon tarihi de belli oldu.

2009 yılında Fantastic Mr. Fox ile En İyi Animasyon Film Oscar adaylığı alan Wes Anderson’ın Isle of Dogs filmi 20 Nisan 2018’de vizyona girecek.

Çekimleri Japonya’da yapılan filmde bir çocuğun köpeğini ararken başından geçen maceraları anlatıyor olacak.

Isle of Dogs filminin orijinal seslendirici kadrosu şu şekilde;

Wes Anderson tarafından yazılıp yönetilecek olan filmin yapımcı ekibinde ise şu isimler yer alacak: Jeremy Dawson, Megan Ellison, Steven Rales ve Scott Rudin.

Isle of Dogs Afişleri

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