Yaratık: Covenant’tan Yepyeni Fotoğraflar Geldi

James Franco‘nun Kaptan Branson rolüyle izleyeceğimiz Yaratık: Covenant filminden tüm ekibin bir arada yer aldığı bir fotoğraf geldi.

Ek olarak ekibin iniş yaptıkları gizemli gezegenin de ilk fotoğrafını aşağıda bulabilirsiniz. Filmin başrollerinden Michael Fassbender‘ın yeni fotoğraf ile ilgili yaptığı yorum ise heyecan verici nitelikte:

Bu muhteşem hikaye farklı oyuncularla birlikte devam ediyor. Orada yalnızca bir uzay gemisini doldurmuş karakterler değil kişiliklerini de koymuş insanları görebilirsiniz. Birbirinden harika karakterlerin bir araya geldiği bu filmin setinde aynı zamanda harika bir arkadaşlık ortamı da var.

Yaratık: Covenant Filminin Konusu Nasıl Olacak?

Covenant gemisinin mürettebatı galaksinin uzak tarafındaki bir gezegene yönelir. Bu gezegene ulaşan mürettebat, orada keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündüklerini bir yeri keşfeder. Fakat aslında karanlık ve tehlikeli bir gezegen olan bu cennetin tek sakini ise Prometheus‘tan hatırladığımız android David’tir. Ya da ona çok benzeyen Walter’dır. Kim bilir? Bakalım ekibin hayal gücünü zorlayan tehlike hayatlarına malolacak mı?

Yaratık: Covenant filminin kadrosunda Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England ve Benjamin Rigby yer alıyor.

Senaryosu Jack Paglen (Transcendence) ve Michael Green (Green Lantern) tarafından uyarlanan Yaratık: Covenant 19 Mayıs’da vizyona girecek.

Yaratık: Covenant Oyuncuları Tam Kadro

Yaratık: Covenant Ekibi Gizemli Gezegene İniyor