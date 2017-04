Yeni Mumya filmi çekimlerinden ilk fotoğraflar

Yeni Mumya filmi çekimleri İngiltere’nin Oxford şehrinde devam ederken ilk fotoğraflar Comingsoon tarafından paylaşıldı. Başrollerinde Tom Cruise ve Annabelle Wallis‘in yer aldığı fotoğraflar görülmeye değer!

Yeni Mumya filmi yönetmenliğini Alex Kurtzman yapacak iken yapımcılığını Chris Morgan (Fast & Furious serisi, Wanted) ve Sean Daniel (The Mummy üçlemesi, The Best Man serisi) üstlenecek. Jon Spaihts’in (Prometheus) senaryo uyarlamasını yapacağı filmin yönetici yapımcısı ise Bobby Cohen olacak.

İlk defa 1932 yılında Karl Freund’un yönetmenliğini yaptığı film ile hayatımıza giren The Mummy filminin başrolünde Boris Karloff yer almıştı. İkinci filmde Tom Tyler (Captain Marvel/Shazam 1941 Orijinal Seride görmüştük) ve sonrasında Lon Chaney Jr. farklı The Mummy filmlerinde görmüştük.

Stephen Sommers’in senaryosunu yazdığı The Mummy ve The Mummy Returns filmlerinde Arnold Vosloo’yu Imhotep rolünde oynamış ardından Jet Li Rob Cohen’in The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor filminde kötü karakter rolüyle ön plana çıkmıştı.

Annabelle Wallis‘in Annabelle ile parlayan kariyeri 2016 yılında The Brothers Grimsby ve gelecek yıl Guy Ritchie‘nin Knights of the Round Table: King Arthur filminde yer alacak.

Yeni Mumya filmi fotoğrafları