17-23 Mart 2017 gişe rakamları ile sizlerleyiz. Recep İvedik 5, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişeyi sürklase etmeye devam ediyor.

5 haftadır gişe sıralamasının ilk sırasında yer alan Recep İvedik 5‘in konusu şöyle; Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

İkinci sırada yer alan Tatlım Tatlım ise Yılmaz Erdoğan’ın ünlü oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk’tan sinemaya uyarladığı film, aynı partide tanışan dört çiftin hikayesini anlatıyor.

Üçüncü sırada ise son yılların en iyi süper kahraman filmlerinden biri olan Logan yer alıyor. Hugh Jackman’ı son kez Wolverine karakteriyle izlediğimiz film ülkemizde beklediğini bulamamışa benziyor.

Dördüncü sıradaki Kong: Kafatası Adası ikinci haftasında ivmesini sürdürmüşe benziyor. Fakat Dünya gişe hasılatı listelerini kırıp geçiren Güzel ve Çirkin ülkemizde çok düşük seyirci ile karşılaşmış. Dünya çapında 320 milyon dolar gişe hasılatı elde eden film 1.5 milyon TL civarında dolaşıyor.

Bakalım gelecek haftalarda neler olacak? Şimdi Boxoffice Türkiye‘den aldığımız veriler neleri gösteriyor?

17-23 Mart 2017 Gişe Rakamları