17-23 Mart 2017 Gişe Rakamları: Recep İvedik 5

By
Emre Arısoy
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17-23 Mart 2017 gişe rakamları ile sizlerleyiz. Recep İvedik 5, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişeyi sürklase etmeye devam ediyor.

17 23 mart gise rakamlari 17 23 Mart 2017 Gişe Rakamları: Recep İvedik 5

5 haftadır gişe sıralamasının ilk sırasında yer alan Recep İvedik 5‘in konusu şöyle; Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

İkinci sırada yer alan Tatlım Tatlım ise Yılmaz Erdoğan’ın ünlü oyunu Haybeden Gerçeküstü Aşk’tan sinemaya uyarladığı film, aynı partide tanışan dört çiftin hikayesini anlatıyor.

Üçüncü sırada ise son yılların en iyi süper kahraman filmlerinden biri olan Logan yer alıyor. Hugh Jackman’ı son kez Wolverine karakteriyle izlediğimiz film ülkemizde beklediğini bulamamışa benziyor.

Dördüncü sıradaki Kong: Kafatası Adası ikinci haftasında ivmesini sürdürmüşe benziyor. Fakat Dünya gişe hasılatı listelerini kırıp geçiren Güzel ve Çirkin ülkemizde çok düşük seyirci ile karşılaşmış. Dünya çapında 320 milyon dolar gişe hasılatı elde eden film 1.5 milyon TL civarında dolaşıyor.

Bakalım gelecek haftalarda neler olacak? Şimdi Boxoffice Türkiye‘den aldığımız veriler neleri gösteriyor?

17-23 Mart 2017 Gişe Rakamları

#Film AdıHaftalık HasılatHaftalık SeyirciToplam HasılatToplam Seyirci
1Recep İvedik 54.404.138 TL376.83279.326.716 TL6.777.075
2Tatlım Tatlım3.865.708 TL322.4703.865.708 TL322.470
3Logan: Wolverine1.788.887 TL141.16510.101.211 TL789.585
4Kong: Kafatası Adası1.590.948 TL119.0484.568.064 TL334.349
5Güzel ve Çirkin1.577.869 TL111.2501.577.869 TL111.250
6Deli Aşk1.201.749 TL103.0363.642.414 TL312.476
7İstanbul Kırmızısı719.170 TL56.2226.172.390 TL478.872
8Neşeli Dalgalar: Dalgamanya435.168 TL38.545962.931 TL84.369
9Süper Yetenek278.702 TL23.209672.430 TL55.462
10Yaşam Kürü173.307 TL12.594173.307 TL12.594

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