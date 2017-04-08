31 Mart-6 Nisan 2017 gişe rakamları ile sizlerleyiz. Patron Bebek, Kabuktaki Hayalet‘in önünde çok az bir farkla liderliği kapmış.

Madagascar‘ın yönetmeni olan Tom McGrath, hepinizi şaşırtacak bir Patron Bebek filmi ile karşımıza geldi. Filmin konusu ise şöyleydi; Bebeğimiz takım elbisesi üzerinde, konuşuyor, posta koyuyor ve daha birçok şey yapıyor. Özetle hiç de bildiğimiz bebeklere benzemiyor. 7 yaşındaki Tim, hayatı güllük gülistanlık içerisinde geçerken bir gün ebeveynlerinin kapıda takım elbiseli bir bebek bulmasıyla değişiyor ve eskisi gibi olamıyor.

İkinci sırada ise çook uzun bir süredir merakla beklenen Kabuktaki Hayalet filmi yer almış. Ünlü manga Ghost in the Shell‘in konusu ise; Japonya’nın Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu teşkilatında yarı özerk bir konumda faaliyetlerini devam ettiren 9. Şube personeli, yukarıda isimleri geçen suçlara karşı mücadele eden özel bir birimdir. Teşkilatın harekat lideri, vücudu tamamı ile sibergenetik organ ve uzuvlardan oluşan Binbaşı Motoko Kusanagi (Scarlett Johansson) ve ekibi, siber suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlar esnasında Kukla Ustası (Michael Wincott) adındaki oldukça tehlikeli ve kimliği tespit edilemeyen bir siber suçluya ulaşır. Motoko Kusanagi ve 9. Şube çok geçmeden Kuklacının gerçek kimliği ve amaçları ile karşı karşıya kalacaktır.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız’ın üstlendiği Sonsuz Aşk filmi ise üçüncü sırada yer bulabilmiş. Filmin başrolünde ise ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.

Recep ivedik 5 ise 7. haftasında 7.1 Milyon izleyiciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen filmi sıralamasında ikinci sırada yer almış. Birincilik ise serinin dördüncü filmi olan Recep İvedik 4’e ait. Bakalım gelecek hafta neler olacak? Şimdi Boxoffice Türkiye‘den aldığımız veriler ile haftanın en çok izlenen 10 filmine geçelim:

31 Mart-6 Nisan 2017 Gişe Rakamları