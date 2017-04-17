7-13 Nisan 2017 Gişe Rakamları: Şirinler: Kayıp Köy

Yazan:
Emre Arısoy
-
0
20

7-13 Nisan 2017 gişe rakamları belli oldu. Şirinler: Kayıp Köy, açık ara farkla Patron Bebek‘in önünde liderlik ipini göğüslemiş. Hatırlarsınız yaptığımız inceleme sonucunda “bunun bir yetişkin filmi olmadığını” söylemiştik. Öyle de olmuş ve ebeveynler çocuklarını alarak bu filmde soluğu almışlar.

7 13 nisan 2017 gise sonuclari 7 13 Nisan 2017 Gişe Rakamları: Şirinler: Kayıp Köy

İkinci sıradaki Patron Bebek ise diğer animasyonlardan farklı olarak hedef kitlesi biraz daha yukarılardaki çocukları seçenlerden.

Üçüncü sıradaki Hızlı ve Öfkeli 8‘in gişe sonucu ise açılış haftasına göre düşük görünüyor ancak bugün Boxoffice Türkiye‘nin yayınladığı son verilere göre 1 Milyon’u devirmiş. Galasına katıldığımız Hızlı ve Öfkeli 8‘in önceki filmlere kıyasla daha bir film gibi film olduğunu söylemek mümkün. İzlerken her sahnesinde nefesinizi tutacağınızın garantisini verebiliriz mesela. F. Gary Gray’in yönetmenliğini yaptığı filmi kesinlikle sinemada izlemenizi öneririz.

Alın patlamış mısır ve kolanızı keyifle bu filmin tadını çıkarın…

7-13 Nisan 2017 Gişe Rakamları

#Film AdıHaftalık SeyirciToplam Seyirci
1Şirinler: Kayıp Köy289.428289.428
2Patron Bebek149.260329.069
3Hızlı ve Öfkeli 8124.593124.593
4Sonsuz Aşk117.593486.493
5Recep İvedik 5113.5457.252.392
6Kabuktaki Hayalet112.208277.050
7Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor T…107.877107.877
8Bordo Bereliler Suriye78.96078.960
9Tatlım Tatlım77.748686.357
10Biz Size Döneriz54.188135.861

Bunları da seversin:

  1. 07 – 09 Ağustos 2015 gişe rakamları
  2. Gişe rakamları: 09-11 Ekim 2015
  3. 28 Temmuz Gişe Sonuçları ve Seyirci Sayıları
  4. 31 Mart-6 Nisan 2017 Gişe Rakamları: Patron Bebek

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ