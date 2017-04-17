7-13 Nisan 2017 gişe rakamları belli oldu. Şirinler: Kayıp Köy, açık ara farkla Patron Bebek‘in önünde liderlik ipini göğüslemiş. Hatırlarsınız yaptığımız inceleme sonucunda “bunun bir yetişkin filmi olmadığını” söylemiştik. Öyle de olmuş ve ebeveynler çocuklarını alarak bu filmde soluğu almışlar.

İkinci sıradaki Patron Bebek ise diğer animasyonlardan farklı olarak hedef kitlesi biraz daha yukarılardaki çocukları seçenlerden.

Üçüncü sıradaki Hızlı ve Öfkeli 8‘in gişe sonucu ise açılış haftasına göre düşük görünüyor ancak bugün Boxoffice Türkiye‘nin yayınladığı son verilere göre 1 Milyon’u devirmiş. Galasına katıldığımız Hızlı ve Öfkeli 8‘in önceki filmlere kıyasla daha bir film gibi film olduğunu söylemek mümkün. İzlerken her sahnesinde nefesinizi tutacağınızın garantisini verebiliriz mesela. F. Gary Gray’in yönetmenliğini yaptığı filmi kesinlikle sinemada izlemenizi öneririz.

Alın patlamış mısır ve kolanızı keyifle bu filmin tadını çıkarın…

7-13 Nisan 2017 Gişe Rakamları