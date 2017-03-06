Benzer Kamera Açıları Kullanılan Filmler

Wes Anderson‘dan alışkın olduğumuz yatay kamera açısının kullanıldığı diğer filmleri bir arada görmeye ne dersin? The Shining‘ten La La Land‘e uzanan bu videoyu kaçırmayın!

Pek tabii ki bu kamera açısı Wes Anderson‘a ait değil ve olamaz da ama ona ait kamera açıları da mevcut. Kendine has çekim tekniklerini sinema dünyasına kabul ettiren ünlü yönetmenin köpek fobisinden yola çıkarak hazırladığı yeni stop-motion animasyonu ise merakla bekliyoruz.

Benzer Kamera Açılarına Sahip Filmler

The Shining

The Darjeeling Limited

Holy Motors

Inherent Vice

Jackie Brown

Juno

Drive

Ex Machina

Delicatessen

American Psycho

2046

Rebel Without A Cause

Little Miss Sunshine

1984

The Neon Demon

The Big Lebowski

Collateral

Donnie Darko

Bronson

Catch Me If You Can

Marie-Antoinette

It Follows

Lost River

Trainspotting

Still Alice

Cape Fever

Amelie Poulain

The Grand Budapest Hotel

Blue Is The Warmest Color

Nightcall

Only God Forgives

On the road

Boogie Nights

One Flew Over The Cuckoo’s Nest

Saint-Laurent

Reservoir Dogs

Wild Tales

O’ Brother, Where art Thou ?

Fight Club

Black Mass

Twelve Years A Slave

Memento

Hail, Caesar !

Upstream Color

La La Land

Daha önce yaptığı videolar ile beğeni toplayan Really Dim yine yapmış yapacağını ve harika bir işe daha imzasını atmış. Bizim çok hoşumuza gitti. Muhakkak siz de beğenirsiniz. Öyle değil mi?