Benzer Kamera Açıları Kullanılan Filmler

Wes Anderson‘dan alışkın olduğumuz yatay kamera açısının kullanıldığı diğer filmleri bir arada görmeye ne dersin? The Shining‘ten La La Land‘e uzanan bu videoyu kaçırmayın!
Pek tabii ki bu kamera açısı Wes Anderson‘a ait değil ve olamaz da ama ona ait kamera açıları da mevcut. Kendine has çekim tekniklerini sinema dünyasına kabul ettiren ünlü yönetmenin köpek fobisinden yola çıkarak hazırladığı yeni stop-motion animasyonu ise merakla bekliyoruz.
Benzer Kamera Açılarına Sahip Filmler
- The Shining
- The Darjeeling Limited
- Holy Motors
- Inherent Vice
- Jackie Brown
- Juno
- Drive
- Ex Machina
- Delicatessen
- American Psycho
- 2046
- Rebel Without A Cause
- Little Miss Sunshine
- 1984
- The Neon Demon
- The Big Lebowski
- Collateral
- Donnie Darko
- Bronson
- Catch Me If You Can
- Marie-Antoinette
- It Follows
- Lost River
- Trainspotting
- Still Alice
- Cape Fever
- Amelie Poulain
- The Grand Budapest Hotel
- Blue Is The Warmest Color
- Nightcall
- Only God Forgives
- On the road
- Boogie Nights
- One Flew Over The Cuckoo’s Nest
- Saint-Laurent
- Reservoir Dogs
- Wild Tales
- O’ Brother, Where art Thou ?
- Fight Club
- Black Mass
- Twelve Years A Slave
- Memento
- Hail, Caesar !
- Upstream Color
- La La Land
Daha önce yaptığı videolar ile beğeni toplayan Really Dim yine yapmış yapacağını ve harika bir işe daha imzasını atmış. Bizim çok hoşumuza gitti. Muhakkak siz de beğenirsiniz. Öyle değil mi?