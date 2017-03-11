Oscar 2017‘de En İyi Görsel Efekt kategorisine aday olarak gösterilen Doctor Strange‘teki paralel evrenler nasıl yapılmış olabilir? Hiç merak ettin mi?

Doctor Strange‘in paralel evrenleri, Magic Mirror ismi ile tanınan Hollandalı litograf ustası M.C. Escher‘in tekniğinden esinlenilerek yaratılmış. Bu tekniğin mimarlarından olan Escher’in 2 ve 3 boyutlu dünyasının beyaz perdeye yansıması da izleyeceğiniz üzere tam bir sanat eseri.

M.C. Escher’in 1953 yılında yaptığı Görecelilik (Relativity) eseri bu filmin Mirror Dimension sahnelerinin ilham kaynağı olarak göze çarpıyor. Eseri aşağıda görebilirsiniz:

Geçen yıla damgasını vuran Doctor Strange‘in tadını damağımızda bırakan görsel efektlerinin Oscar alamamış olması da bizi epey üzmüştü. Neyse efendim Marvel böyle kaliteli filmler yapmaya devam etsin de biz her seferinde üzülmeye razıyız. Öyle değil mi?

Lafı fazla uzatmadan bu ilginç videoya geçelim:

Doctor Strange ve Paralel Evrenleri