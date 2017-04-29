Hans Zimmer hastası olduğumuz film müziklerini yapan ünlü besteci Coachella 2017‘de canlı performans sergilemiş. Kulakların pasını silmiş atmış. Pek güzel!

Başlangıç, Karayip Korsanları ve Kara Şovalye performanslarını aşağıda bulabileceğiniz ünlü bestecinin bu işi yaparken ne kadar mutlu olduğu da gözlerden kaçmıyor!

Şimdiye kadar şimdiye kadar yalnızca 1994 yapımı Aslan Kral ile En İyi Özgün Müzik Oscar ödülü sahibi olan Hans Zimmer‘in bizdeki yeri ayrıdır biliyorsunuz. Hans Zimmer’in müziğini yaptığı filmler kalbimizde hep ayrı bir yerdedir. Bu yüzden aşağıdaki videoları izlerken ne kadar duygulandığımızı anlatmamız mümkün değil!

Müzik kariyerinde sırasıyla aşağıdaki filmler ile Oscar adaylığını almıştı. Her ne kadar çoğunda hak etmiş olsa da… Yarattığı ambiyans ile izlediği filmin büyüsüne kapılmasını sağlayan bu adamın hakkı yeniyor bizden söylemesi!

Rain Man (Yağmur Adam)

The Preacher’s Wife (Aşk Meleği)

As Good as It Gets (Benden Bu Kadar)

The Thin Red Line (İnce Kırmızı Hat)

The Prince of Egypt (Mısır Prensi)

Gladiator (Gladyator)

Sherlock Holmes

Inception (Başlangıç)

Interstellar (Yıldızlararası)

Her neyse yukarıdaki filmleri izleyip müziklerini sevmemiş olan kişi sayısı çok azdır değil mi? İşte öyle bir ADAMDIR HANS ZIMMER!

Şimdi sizi bu müzik şöleni ile baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler

Hans Zimmer – Başlangıç Canlı Performans

Hans Zimmer – Karayip Korsanları Canlı Performans

Hans Zimmer – Kara Şovalye Canlı Performans