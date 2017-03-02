Hayao Miyazaki Filmleri ile Gökyüzü ve Uçmak Arasındaki İlişki

Hayao Miyazaki filmleri denildiğinde içi pır pır edenler kimler? Animasyon dünyasının en büyük adamı kafayı gökyüzü ve uçmakla bozmuş olabilir mi?

Bildiğiniz gibi Miyazaki emekli olduğunu açıkladığı günden beri burnumuz moktan çıkmamıştı. Her Studio Ghibli fanı gibi biz de nereye gideceğimizi şaşırmıştık ancak tekrar geleceğini öğrendikten sonra gözlerimiz parıldadı. Şimdi de yeni film için heyecanlanıyoruz. Bunu biz yapmadık Miyazaki! Sen bizi bu hale getirdin! Değil mi?

Neyse serzenişi bir tarafa bırakıp konumuza gelelim… Zach Prewitt isimli bir video editörü fandor için usta yönetmen Hayao Miyazaki‘nin yönettiği filmlerdeki gökyüzü ve uçmanın ön plana çıktığı sahneleri bir araya getirmiş. Sonuç olarak fazlasıyla güzel bir çalışma ortaya çıkmış.

İzlerken “aaaa cidden ha hiç bu tarafından bakmamıştım!” yorumunu yapacağınız bu videodan “Hayao Miyazaki’nin Gökyüzü ve Uçmak İle Olan Aşkı” sonucunu çıkarıyor olacaksınız.

Videoyu izlerken öğrenebileceğiniz gibi Miyazaki’nin baba ve amcasını 2. Dünya Savaşı’nda Mitsubishi Zero isimli savaş uçağının yapımında emeklerinin olduğunu göreceksiniz. Bu aşkın sebebinin de bu tarihi olayın olabilme ihtimali epey yüksek değil mi?

Kiki’s Delivery Service, Porco Rosso ve The Wind Rises gibi pek çok Studio Ghibli filminin bir arada yer aldığı video filmleri tekrar izlemeye itecektir. Ki bizde öyle oldu mesela!

Hayao Miyazaki Filmleri ve Gökyüzü Aşkı