Matrix 4 İçin Bir Fanmade Fragman Yapıldı

Matrix 4‘ün geleceğini öğrenen Alex Luthor isimli Youtuber pek tabii ki uslu durmamış ve harika bir fragman yapmış. İzlerken nefesinizi tutacaksınız!

Çünkü yaptığı videoda John Wick, Doctor Strange, Lucy, Inception, Edge of Tomorrow ve Equilibrium gibi filmlerden çok iyi sahneler var.

Videoya geçmeden önce Matrix devam filmi ile ilgili gelişmeleri aktaralım isteriz. Geçen hafta “Matrix devam edecek” haberini vermiştik hatırlarsanız. Herkesi önce bir heyecan ardından da kaygı kapladı. “Olmasa daha mı iyi acaba?” diye…

Çünkü çok fazla boşluk vardı ve acele verilmiş bir karar gibiydi. Ardından senarist Zak Penn, Twitter hesabından bir takım açıklamalar yapma gereği duydu:

How about just re-release the matrix? Don’t reboot it, you can’t do better. — Zak Penn (@zakpenn) 17 Mart 2017

Do I want to see more stories set in the universe of the matrix? Yes. Because it’s a brilliant idea that generates great stories. — Zak Penn (@zakpenn) 17 Mart 2017

Look at what people are doing with Xmen universe. Between Logan and Legion and Deadpool, does anyone want them to stop? Not me. — Zak Penn (@zakpenn) 17 Mart 2017

Görebileceğiniz üzere Matrix evreninde geçen farklı bir hikayeyi izliyor olacakmışız. Belki de haberde de belirttiğimiz gibi genç Morpheus’u görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından biraz sakin olmamız gerektiği de açık. Biraz bekleyelim ve görelim…

Matrix 4 Fanmade Fragman