Matrix 4 İçin Bir Fanmade Fragman Yapıldı

Emre Arısoy
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Matrix 4‘ün geleceğini öğrenen Alex Luthor isimli Youtuber pek tabii ki uslu durmamış ve harika bir fragman yapmış. İzlerken nefesinizi tutacaksınız!

matrix 4 fragman Matrix 4 İçin Bir Fanmade Fragman Yapıldı

Çünkü yaptığı videoda John Wick, Doctor Strange, Lucy, Inception, Edge of Tomorrow ve Equilibrium gibi filmlerden çok iyi sahneler var.

Videoya geçmeden önce Matrix devam filmi ile ilgili gelişmeleri aktaralım isteriz. Geçen hafta “Matrix devam edecek” haberini vermiştik hatırlarsanız. Herkesi önce bir heyecan ardından da kaygı kapladı. “Olmasa daha mı iyi acaba?” diye…

Çünkü çok fazla boşluk vardı ve acele verilmiş bir karar gibiydi. Ardından senarist Zak Penn, Twitter hesabından bir takım açıklamalar yapma gereği duydu:

Görebileceğiniz üzere Matrix evreninde geçen farklı bir hikayeyi izliyor olacakmışız. Belki de haberde de belirttiğimiz gibi genç Morpheus’u görebiliriz. Bu gelişmelerin ardından biraz sakin olmamız gerektiği de açık. Biraz bekleyelim ve görelim…

Matrix 4 Fanmade Fragman

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