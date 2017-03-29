2017 Yılının Sabırsızlıkla Beklenen 10 Filmi

2017’de vizyona girecek filmler arasından sabırsızlıkla beklediğimiz 10 filmi sizler için derledik. Tarihleri bir kenara not edin. Sonra lazım olur! Haydi başlayalım:
2017 Yılının Merakla Beklenen Filmleri
1- Transformers 5: Son Şövalye
Başrollerinde Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Ken Watanabe’ın bulunup, Michael Bay‘in yapımcılığını üstlendiği Transformers 5: Son Şövalye 23 Haziran 2017’de sinemalarda.
2- Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı
Başrollerini Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem‘ın oynadığı, yapımcılığını Joachim Rønning’in üstlendiği Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı 26 Mayıs 2017’de sinemalarda.
3- Hızlı ve Öfkeli 8
Başrollerini Charlize Theron, Dwayne Johnson, Kurt Russell, Vin Diesel‘in paylaşıp, F. Gary Gray’in yapımcılığını üstlendiği Hızlı ve Öfkeli 8, 13 Nisan 2017’de sinemalarda.
4- Galaksinin Koruyucuları 2
Başrollerini Chris Sullivan, Kurt Russell, Vin Diesel’in üstlenip, James Gunn‘ın yapımcılığını üstlendiği Galaksinin Koruyucuları 2, 28 Nisan 2017’de sinemalarda.
5- Wonder Woman
Başrollerini Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen’ın üstlenip, Patty Jenkins’in yapımcılığını üstlendiği Wonder Woman, 2 Haziran 2017’de sinemalarda.
6- Thor: Ragnarok
Başrollerini Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Tessa Thompson’ın üstlenip, Taika Waititi’nin yapımcılığını üstlendiği Thor: Ragnarok 3 Kasım 2017’de sinemalarda.
7- Star Wars: Son Jedi
Başrollerini Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac’in üstlenip, Rian Johnson’ın yapımcılığını üstlendiği Star Wars: Son Jedi, 15 Aralık 2017’de sinemalarda.
8- Örümcek Adam: Yuvaya Dönüş
Başrollerinde Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton, Robert Downey Jr.‘nin bulunup, Jon Watts’ın yapımcılığını üstlendiği Örümcek Adam: Yuvaya Dönüş, 7 Temmuz 2017’de sinemalarda.
9- Adalet Birliği
Başrollerinde Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Henry Cavill, Ray Fisher’ın bulunup, Zack Snyder’ın yapımcılığını üstlendiği Adalet Birliği, 17 Kasım 2017’de sinemalarda.
10- Kabuktaki Hayalet
Başrollerini Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano’nun üstlenip, Rupert Sanders’ın yapımcılığını üstlendiği Kabuktaki Hayalet, 31 Mart 2017’de sinemalarda.