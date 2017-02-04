2017’de kitaplardan uyarlanacak diziler geldikçe içimiz kıpır kıpır oldu. Farklı platformlardaki bu yabancı diziler şimdiden için sabırsızlanıyoruz. Gelin bir bakalım hangi yapımlar varmış?

2017’de televizyon dünyası, ekrana yeni gelecek yeni diziler için gün sayıyor. Kitaplardan dizilere ve filmlere uyarlanan yapımlara alışığız ve bu yılda televizyon dünyasında bolca uyarlama görmeye devam edeceğiz. Netflix, Hulu ve HBO gibi platformlar tarafından bir çok ünlü yazarın kitaplarını uyarlayacakları bilgisini aldık. Biz de sizler için 5 diziden oluşan bu listeyi hazırladık.

2017 Yılında Kitaplardan Uyarlanacak Diziler

1- A Series of Unfortunate Events

Daha önce film olarak uyarlanmış ve Kont Olaf rolünü Jim Carrey canlandırmıştı. Bu defa Netflix tarafından bizlere sunulan yapımda Kont Olaf rolünü How I Met Your Mother dizisinden tanıdığımız Neil Patrick canlandırıyor. 13 ocakta ilk bölümü yayınlandı.

2- Big Little Lies

Liane Moriarty‘nin kaleminden çıkan, ilkokula giden çocuklar ve onların aileleri üzerine yazılan kitabın televizyon uyarlamasını David E. Kelley üstleniyor. Dizinin ilk bölümü 19 şubatta HBO tarafından yayınlanacak.

3- The Handmaid’s Tale

Damızlık kızın hikayesi isimli fütüristik, depresif distopya dolu kitaptan uyarlanacak yapımda Mad Men‘den tanıdığımız Elisabeth Mass yer alacak. Dizi 26 Nisan günü Hulu üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

4- Midnight, Texas

Vampir dizilerinde büyük boşluk yaşadığımız şu zamanlarda True Blood‘un da yazarlığını yapmış Charlaine Harris‘in bir diğer doğaüstü güçlerin nam saldığı kitabı Midnight, Texas televizyona uyarlanan yapımlar arasında ve 30 nisanda NBC tarafından yayınlanacak.

5- American Gods

Neil Gainman‘ın efsane kitaplarından biri olan American Gods, ilk basımından bu zamana kadar bir çok uyarlama haberine maruz kalmıştı. Bu sefer dizi olarak Starz Originals tarafından ekranlara gelmesi kesinleşen yapımın yayın hayatına ne zaman başlayacağı kesinlik kazanmamış da olsa dizinin ilk trailerı yayınlandı.

Her biri birbirinden güzel gibi duran dizilerin bir an önce yayın hayatına başlamasını heyecanla beklemekteyiz. Reyting savaşlarında mağlup olup iptal edilen bir çok başarılı yapıma rastladığımız son zamanlarda umarız seyir zevkine bu yıl doyabiliriz.