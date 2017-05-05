İzlerken ağlatan filmler listemizin devamı niteliğinde bir içerik ile karşınızdayız. Yerli ve yabancı 20 filmi bulabileceğiniz bu listeyi bir yere kaydedin. Sonra pişman olursunuz!

Yazıya ‘Ben her bahaaar aşık oluruum…’ diye girmek ve aşk filmlerine bayılanlarla koro oluşturmak istiyorum. Bu listede göreceğiniz filmler herkesin bilip izlediği o aşk filmlerinden olmayacak. Aynı zamanda emek isteyecek, kanser yapacak ve ‘çok da’ bilinmedik olacak.

Akşam saatleri yaklaştıysa, çikolatalar cipsler ve göz yaşı torbaları hazırsa; başlayalım. 20 efsane sayılabilecek aşk filmi ve konuları işle karşınızdayız:

İzlerken Ağlatan Yerli ve Yabancı 20 Aşk Filmi

1- The Light Between Oceans

Ülkemizde Hayat Işığım olarak çevirisi yapılan romantik+dram film. Babadan Oğula ile Aşk ve Küller filmleriyle ünlenen Derek Cianfrance’ın yönetmen koltuğundaa oturduğu filmde, başrolleri Michael Fassbender, Alicia Vikander ve Rachel Weisz paylaşıyor.

IMDB puanı 7.2 olan filmin konusu ise; bir deniz fenerinde çalışmaya başlayan ve ardından aşık olan bir adamın hikayesi konu ediliyor. Yalnız başına bir adada yaşayan adam sevdiği kadınla evlenir ancak çocukları olmaz. Ardından bir gün denizde hiç beklemedikleri bir şey bulacaklardır. Biraz da merak edin.

2- Colonia

2015 yapımı mis gibi film. Önceleri biraz sıkılarak başlayabilirsiniz ama azıcık merak varsa devamı gelecektir. IMDB puanı 7.1 ola filmin konusunda; Emma Watson bir hostesi canlandırıyor. Kendisine Daniel Brühl, Michael Nyqvist, Richenda Carey eşlik ediyor. 1973 yılında Pinochet rejiminin halka baskı uyguladığı dönemi anlatan film hem tarih hem gerilim hem de aşk kokuyor.

3- Aşık Shakespeare



Mükemmel oyunculuklarda bugün izleyeceğimiz film bu olabilir. IMDB puanı 7.2 olan filmin karakterleri cuk oturmuş. Yapım yılı 1998 ama ‘eski bu yeaa’ diye izlememezlik yapmayın canlarım çünkü gram sıkılmayacaksınız. Hatta ben açıp şuan tekrar mı izlesem dye düşünmüyor değilim. Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Judi Dench, Geoffrey Rush, Ben Affleck ve Colin Firth gibi isimlerin yer aldığı bu yapım tadından yenmez.

4- Çılgın Aptal Aşk

Ryan Gosling, Emma Stone, Steve Carell, Julianne Moore gibi isimlerin birlikte yer aldığı efsane kadrolu film. IMDB puanı 7.4 ve gayet başarılı. Film 2011 yılının en tatlış filmlerinden biri. Yönetmenliğini Glenn Ficarra ve John Requa’nın, senaristliğini ise Dan Fogelman’ın üstlendiği, romantik komedi türündeki filmin konusu ise; Cal isimli bir adamın hayatının nasıl bir anda alt üst olduğunu ve nasıl çıkar yol bulduğunu konu ediyor. Duygulandığımız sahneler de elbet olacak ancak geneli komedi ile geçen bir yapım.

5- Umut Işığım

Bunu izlemişsinizdir ama izlemeyen çıkar diye yazmak zorundayım. Dünyalar tatlısı bir yapım çünkü. IMDB puanı 7.8. Matthew Quick’in kitabının sinemaya uyarlanmış hali olan Umut Işığım; hayatta değer verdikleri her şeyi yitiren iki bireyin aşklarını ve başarılarını konu alıyor. Başrollerinde ise Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper var. Ben bu çifti birbirine çok yakıştırdım eminim siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Biraz da dans seviyorsanız, buyurun hemen doluşun.

6- Aşk ve Gurur

IMDB puanı 7.8 olan efsane filmlerden biri. Keira Knightley, Matthew Macfadyen ve Rosamund Pike gibi isimlerin başrolleri paylaştığı yapımda daha çok dram ögeleri mevcut ama olsun. Daha fazla duygu, daha fazla gözyaşı. Aşk ve Gurur, Joe Wright tarafından yönetildi ve Jane Austen’ın 1813’te yayımlanan Gurur ve Önyargı kitabından uyarlandı. Şiddetle tavisye ediyoruz.

7- Bir Konuşabilse

İzleyebileceğiniz en enteresan filmlerden biridir. Ayrıca 2003 yapımı olduğu için gözden kaçırmış olabilirsiniz. En İyi Özgün Senaryo Oscar’ı kazanmş olan filmin başrollerinde Scarlett Johansson ve Bill Murray ikilisi var. Orta yaşlı bir adamın reklam çekimleri için Japonya’ya gitmesi, orada yaşadığı kültür şokunun ardından tanıştığı kadında huzur bulmasını konu ediyor.

8- Göl Evi

2006 yapımı Göl Evi (The Lake House); Keanu Reeves ve Sandra Bullock’un başrollerini paylaştığı efsanevi film. IMDB puanı 6.8. ama idare eder bir puan bu bakmayın. Kate doktordur ve işi gereği göl kenarındaki evinden taşınır ancak ardında bir not da bırakır. Kendisinden sonraki kiracıdan mektuplarını yollamasını ister ve bu iş Alex’e düşecektir. Buradan alıp yürüyorlar işte.. Nereden nereye..

9- Aşk

Filmin başrolünde Joaquin Phoenix yer alırken, Scarlett Johansson da gizemli bilgisayar uygulamasına sesiyle hayat veriyor. IMDB puanı 8.0. Muhtemelen yeni nesil bir film olduğundan izlemiş olabilirsiniz ancak vizyonda çok dikkat çekmediğini düşünüyorum. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore’u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlar.

10- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku

İlhami Algör’ün 2014 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku; ilaç gibi geldi ilaç. Erdal Beşikçioğlu parti kursun oy verelim diyenler canımsınız. Filmde kendisine Sezin Akbaşoğulları eşlik ediyor. E yakışmış da. 2014 yapımı film ilk kitabını çıkartmaya çalışan Arif ile cazibesine dayanılamayan Müzeyyen’in hikayesini anlatıyor.

11- Başka Dilde Aşk

Hazır başlamışken Türk yapımı filmlerden biraz daha devam edelim. 2009 yılında vizyona giren ve adından çok söz ettiren filmi duymadıysanız sizi böyle alalım. Mert Fırat’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Lale Mansur ile paylaşıyor. Film hakkında spoiler vermek istemediğimden konuyu es geçiyorum..

12- Cafe Society

Bir Woody Allen filmi. Sadece bunu duyduğu için bile filmi izlemek isteyen çıkar. Film 1930’lu yıllarda geçiyor ve çok değişik bir aşkın hikayesine konu oluyor. Kendisi benden tam not aldı ve izlerken hiç sıkılmadım. Filmin IMDB puanı 6.7 ve henüz 2016 filmi. Hollywood’a büyük beklentiler ile gelen ve bir kadına aşık olan gencin yaşadıkları konu ediliyor ancak yaşadıkları da az değil hani.. Buyurun.

13- Love, Rosie

Ve.. Minnoş bir yapım daha. IMDB puanı 7.4 olan film 2014 yapımı. Gözden kaçırmış olmayın diye listeme eklemek istiyorum. Ünlü bir romandan beyaz perdeye aktarılan film uyarlama senaryosu ve kurgusu ile tatlılıktan ölüyor. Filmin başrollerinde Suki Waterhouse, Tamsin Egerton, Sam Claflin, Lily Collins var. Uzun yıllar boyunca birbirleri ile arkadaş olan Rosie ve Alex’in aşka dönen hikayeleri konu edinmiş. İlla ki buna benzer bir konuyu yaşayan da vardır aranızda 😉

14- Ölümsüz Aşk

IMDB puanı 7.3 olan başarılı bir dram ve romantik türde film. 2015 yapımı filmin başrollerinde Blake Lively, Harrison Ford, Amanda Crew, Ellen Burstyn, Richard Harmon gibi usta isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Lee Toland Krieger’ın oturduğu filmin konusu ise yaşlanmamakla ödüllendirilmiş (!) bir kadını anlatıyor.

15- Carol

New York’da 1950’li yıllarda geçen filmin IMDB puanı 7.3. Çok zengin ve sosyete tarafından çok bilenen birisi olmasına karşın kocasından boşanmak isteyen, sıradışı bir hayat hikayesinin anlatıldığı filmde başrolleri Rooney Mara ve Cate Blanchett paylaşıyor. Enteresan bir hikayesi olduğu için mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.

16- Aşkın Frekansları

Çocukluktan itibaren birlikte olan iki üstün yetenekli kişinin hikayesini konu ediyor. İmkansızlıkları imkanlı hale getirme de diyebiliriz. Filmin IMDB puanı 6.8 ama düşü diye düşünmeyin boş bir zamanınızda her türlü izlenesi vardır. Filmin oyuncuları Daniel Fraser, Eleanor Wyld, Owen Pugh..

17- Kağıttan Kentler

IMDB puanı 6.8 olan yapım. Yönetmenliğini Jake Schreier’ın üstlendiği filmin kadrosunda Cara Delevingne, Nat Wolff, Halston Sage, Cara Buono, Caitlin Carver gibi isimler yer alıyor. Quentin’in en büyük hayali; gerçekleşeceğine ihtimal vermese de, fazla ortak noktasının bulunmadığı gizemli bir kızı elde etmek ve onunla birlikte hayallerindeki mutlu hayatı yaşamaktır. Böyle bir beklentiyi karşılamak kolay olsa gerek diye düşünüyorsanız sizi filmi izlemeye davet ediyorum.

18- Çılgın Kalabalıktan Uzak

Filmin ismi ne kadar çekici değil mi? Yönetmenliğini Thomas Vinterberg’ün yaptığı filmin başrolleri ise, Carey Mulligan, Juno Temple, Michael Sheen, Matthias Schoenaerts paylaşıyor. 19. yüzyılda davranış biçimlerini kısıtlayan bir sürü kural var fakat genç Batsheba bu kuralların hiçbirine önem vermeyerek kendi istediği gibi özgür bir hayat yaşamanın peşinde. Dolayısıyla yaşadıkları da duyguları çok çok farklı.

19- Zamanda Yolculuk

Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve Tim de artık bunu kullanabilecektir. Kısa bir süre Londra’ya taşınır ve son derece çekici bir kadın olan Mary’e aşık olur. Ancak her sorunu zamanla oynayarak çalışarak çözmeye çalışan Tim’in başına dertler açılacaktır. Yönetmenliğini ve senaristliğini Richard Curtis’in üstlendiği filmin başrollerini ise Domhnall Gleeson ve Rachel McAdams üstleniyor. Konusu itibari ile izlemekten zevk alabilirsiniz.

20- Zaman Yolcusunun Karısı

Vee son.. Film Audrey Niffenegger’ın romanından uyarlanmıştır. Bir zaman yolcusunun eşi olmak nasıl bir duygudur dersiniz. Geçmişi ve geleceği komple bilen bir adamın hayatınıza neler katabileceğini ve neleri alabileceğini bir düşünün. Robert Schwentke’nin yönettiği filmin başrollerinde Eric Bana ve Rachel McAdams yer alıyor.